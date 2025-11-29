Antena Căutare
Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri

Chiar dacă e un star internațional, celebra vedeta nu se dă în lături de la evenimente private.

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 07:00
Jennifer Lopez a cântat de curând la nunta unor miliardari indieni.

Jennifer Lopez cântă și la nunți, atâta timp cât primește o remunerație pe măsură. Faimoasa artistă în vârstă de 56 ani și-a obișnuit dintotdeauna fanii cu show-uri incendiare, voce de excepție, mișcare scenică și efecte incredibile.

Ce sumă uriașă a primit Jennifer Lopez pentru a cânta la nunta unor miliardari indieni

Atunci când i s-a făcut ofertă să cânte la nunta unor miliardiari din India, J. Lo nu a stat pe gânduri. Jennifer Lopez a acceptat să cânte la nunta miliardarilor din India, Padmaja și Rama Raju Mantena, făcând un show de zile mari, care i-a impresionat atât pe miri, cât și pe nuntași.

Toată lumea s-a distrat pe cinste, iar diva latino a făcut un show total cu vocea ei, dans, coregrafie cu dansatori și mai multe costume schimbate pe parcursul momentului ei muzical în cadrul nunții.

La 56 ani, Jennifer Lopez a îmbrăcat doar ținute sexy, atrăgând toate privirile invitaților de la nuntă. Pentru prestația ei de la nunta din Udaipur, celebra artistă a primit 2 milioane de dolari.

Mai multe video-uri din timpul spectacolului ei de la nuntă au apărut pe rețelele de socializare, arătând parte din evenimentul la care luxul și opulența au stat la rang de cinste. La finalul show-ului, J. Lo a închinat un pahar pentru tinerii căsătoriți, Netra Mantena și Vamsi Gadiraju, care i s-au alăturat pe scenă.

Netra Mantena este fiica lui Rama Raju Mantena, CEO-ul Ingenus Pharmaceuticals, fiind unul dintre cele mai mari personalități din industria farmaceutică din India. Vamsi Gadiraju, soțul ei, este antreprenor în domeniul tehnologiei, fiind cofondator și CTO al platformei Superorder, o platformă cunoscută de livrări. În 2024, tânărul a fost inclus în Forbes 30 Under 30, fiind printre cei mai prestigioși antreprenori din domeniul său.

Nunta lor de lux a durat patru zile și patru nopți, s-a ținut în Udaipur, iar invitații s-au putut bucura de spectacole susținute de mai mulți artiști internaționali. Potrivit Page Six, în prima seară a nunții a fost invitat DJ Tiesto.

Tinerii căsătoriți s-au bucurat de o nuntă așa cum au visat, fastuoasă, cu bun gust și mulți invitați. Printre invitați s-au regăsit și multe staruri precum Sophie Choudry, Amyra Dastur, Dia Mirza, Donald Trump Jr. împreună cu iubita lui Bettina Anderson și românca Iulia Vântur, care a mers însoțită de iubitul ei, Salman Khan.

