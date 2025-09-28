Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior. Cum a fost surprinsă într-o zi normală din viața ei

Diva de la Hollywood a întors capetele pe stradă cu ținuta aleasă. Iată cine a defilat în colanți și tot a atras privirile celor din jur.

Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior | ProfiMedia

Divele de la Hollywood sunt tot timpul sub lupa fotografilor, însă nu toate renunță la ținutele sport sau casual doar de dragul unei fotografii glam.

Citește și: Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație

Ce divă a reunțat la rochiile strălucitoare pentru o ținută sport

Puțini nu ar putea să o recunoască pe Jennifer Lopez, chiar și fără să îi vadă fața. Diva a fost pozată de la spate, în timp ce părăsea platourile de filmare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Concertul lui Jennifer Lopez în România, lăudat de fani. Imagini cu artista de pe scena din Piața Constituției

J. Lo a lăsat ținutele fashion și a optat pentru colanți, bluză crop oversized și o pereche de pantofi sport.

Citește și: Este numai piele și os. Actrița de la Hollywood care și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție la Săptămâna Modei de la New York

Artista are 56 de ani, dar arată incredibil. Timpul pare că a stat pe loc în ceea ce o privește. J. Lo este o împătimită a sportului, iar asta se observă rapid, fiind apreciată de mulți fani pe rețelele de socializare. Ea nu se sfiește să facă publice imagini în costum de baie sau în alte ținute sumare care să-i evidențieze formele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Secretul trupului perfect al lui Jennifer Lopez la 56 de ani. Ce mănâncă și la ce aliment a renunțat complet

Despărțirea de Ben Affleck, care a avut loc în octombrie 2024 după doar doi ani de mariaj, pare să fie un câștig pentru artistă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce a spus Nicole Cherry după ce a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez din Piața Constituției: „Sunt copleșită”

„Este un sentiment de singurătate, de necunoscut, pare înfricoșător, trist, disperat. Dar când te așezi în aceste sentimente și îți spui: <<Nu mă vor ucide>> este ca și cum, de fapt, ai realiza că ești capabil de bucurie și fericire de unul singur”, a declarat ea după divorț, conform unei surse.