Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior. Cum a fost surprinsă într-o zi normală din viața ei

Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior. Cum a fost surprinsă într-o zi normală din viața ei

Diva de la Hollywood a întors capetele pe stradă cu ținuta aleasă. Iată cine a defilat în colanți și tot a atras privirile celor din jur.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 07:00 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 17:32
Galerie
Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior | ProfiMedia

Divele de la Hollywood sunt tot timpul sub lupa fotografilor, însă nu toate renunță la ținutele sport sau casual doar de dragul unei fotografii glam.

Citește și: Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație

Ce divă a reunțat la rochiile strălucitoare pentru o ținută sport

Puțini nu ar putea să o recunoască pe Jennifer Lopez, chiar și fără să îi vadă fața. Diva a fost pozată de la spate, în timp ce părăsea platourile de filmare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Concertul lui Jennifer Lopez în România, lăudat de fani. Imagini cu artista de pe scena din Piața Constituției

J. Lo a lăsat ținutele fashion și a optat pentru colanți, bluză crop oversized și o pereche de pantofi sport.

Citește și: Este numai piele și os. Actrița de la Hollywood care și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție la Săptămâna Modei de la New York

Artista are 56 de ani, dar arată incredibil. Timpul pare că a stat pe loc în ceea ce o privește. J. Lo este o împătimită a sportului, iar asta se observă rapid, fiind apreciată de mulți fani pe rețelele de socializare. Ea nu se sfiește să facă publice imagini în costum de baie sau în alte ținute sumare care să-i evidențieze formele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Secretul trupului perfect al lui Jennifer Lopez la 56 de ani. Ce mănâncă și la ce aliment a renunțat complet

Despărțirea de Ben Affleck, care a avut loc în octombrie 2024 după doar doi ani de mariaj, pare să fie un câștig pentru artistă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce a spus Nicole Cherry după ce a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez din Piața Constituției: „Sunt copleșită”

jennifer lopez
+50
Mai multe fotografii

„Este un sentiment de singurătate, de necunoscut, pare înfricoșător, trist, disperat. Dar când te așezi în aceste sentimente și îți spui: <<Nu mă vor ucide>> este ca și cum, de fapt, ai realiza că ești capabil de bucurie și fericire de unul singur”, a declarat ea după divorț, conform unei surse.

James Van Der Beek, de nerecunoscut după diagnosticul de cancer de colon. Cum a ajuns să arate starul din „Dawson’s Cree...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare" Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
James Van Der Beek, de nerecunoscut după diagnosticul de cancer de colon. Cum a ajuns să arate starul din „Dawson’s Creek”
James Van Der Beek, de nerecunoscut după diagnosticul de cancer de colon. Cum a ajuns să arate starul din...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Cum arată Bianca Drăgușanu după o nouă operație la nivelul buzelor. Ce și-a făcut: „Recuperarea a fost ușoară”
Cum arată Bianca Drăgușanu după o nouă operație la nivelul buzelor. Ce și-a făcut: „Recuperarea a fost...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x