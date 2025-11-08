Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român

Jennifer Lopez a avut o apariție spectaculoasă într-o nouă campanie, îmbrăcată într-o creație a designer-ului român Maria Lucia Hohan.

Nu e prima dată când Jennifer Lopez are o apariție spectaculoasă într-o creație Maria Luchia Hohan. Designer-ul român a îmbrăcat numeroase alte vedete de la Hollywood, inclusiv Heidi Klum și Alessandra Ambrosio.

Lopez a purtat rochia într-o nouă campanie pentru compania de bijuterii Zen Diamond, scrie Daily Mail.

Dar puțini știu ce preț are creația semnată de designer-ul român, ce vine cu un cost pe măsură, scrie Libertatea.

Vedeta a publicat imagini din campanie pe rețelele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan

Jennifer Lopez a optat pentru o creație Maria Lucia Hohan pentru cea mai recentă campanie Zen Diamond, companie pentru care vedeta a devenit recent ambasador.

Pentru noua campanie, Lopez a fost fotografiată de celebrul Norman Jean Roy.

„Rezultatul e mai mult decât o campanie. E nașterea unui parteneriat care reflectă fuziunea dintre măiestria atemporală și farmecul modern,” scrie în comunicatul de presă Zen Diamond.

Brandul își extinde prezența în 22 de țări, într-un demers internațional, și Jennifer Lopez a fost aleasă drept ambasadorul oficial.

Lopez a colaborat pentru prima dată cu Zen Diamond în august 2025, în timpul turneului său mondial Up All Night din Europa și Asia. Se pare că vedetei i-au plăcut atât de mult creațiile companiei încât a negociat o colaborare cu Zen Diamond.

Citește și: Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniune după divorț. Care a fost motivul apariției lor împreună pe covorul roșu

„Jennifer Lopez e mai mult decât un simbol internațional. Ea reprezintă putere, autenticitate și frumusețe atemporală,” a declarat Emil Guzeliș, președintele Zen Diamond. „Energia ei reflectă perfect spiritul creativ al Zen. Această colaborare marchează un moment important în povestea de creștere globală a brandului nostru.”

„India echilibrează în mod superb moștenirea cu aspirația modernă. La Zen Diamond, scopul nostru e să transformăm bijuteriile cu diamante naturale într-o expresie a încrederii și a luxului de zi cu zi. Parteneriatul cu Jennifer Lopez consolidează această viziune la scară globală,” a declarat Neil Sonawala, director general Zen Diamond India.

Lopez a publicat mai multe video-uri în care apare purtând bijuteriile brand-ului, inclusiv unele din culisele concertelor și evenimentelor.

Ce preț are rochia Maria Lucia Hohan purtată de Jennifer Lopez

Pentru campanie, vedeta a optat pentru o creație Maria Lucia Hohan, respectiv rochia Cecilia, potrivit Libertatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe site-ul brand-ului românesc, rochia e descrisă drept: „Rochia fără bretele CECILIA impresionează printr-un decolteu adânc în formă de „V” și detalii ale corsetului în formă de inimă, care adaugă o notă romantică. Drapajul și talia strânsă conturează o siluetă elegantă și avantajoasă, iar spatele reglabil asigură o potrivire perfectă, personalizată.”

Citește și: Secretul trupului perfect al lui Jennifer Lopez la 56 de ani. Ce mănâncă și la ce aliment a renunțat complet

Rochia e creată din mătase și spatele poate fi ajustat prin sistemul de corset. Creația are un preț de 7.570 RON.

Lopez a publicat imaginile din noua campanie pe rețelele de socializare și a strâns rapid zeci de mii de aprecieri pentru apariția spectaculoasă.