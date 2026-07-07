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Kate Middleton, așa cum nu a mai fost văzută până acum! Imagini rare cu Prințesa în pantaloni scurți de drumeție și șapcă pe cap

Kate Middleton a renunțat complet la ținutele elegante și s-a afișat în pantaloni scurți, tricou și șapcă pe cap, în timpul unei drumeții cu scop caritabil. Iată imaginile spectaculoase cu Prințesa de Wales în mijlocul naturii!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 09:25 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 10:18
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Kate Middleton, cum nu a mai fost văzută până acum! Imagini cu Prințesa de Wales în pantaloni scurți de drumeție și șapcă pe cap | Profimedia
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La mai bine de doi ani de când a anunțat că urmează tratament pentru cancer și la un an și jumătate după ce a dezvăluit că boala a intrat în remisiune, Kate Middleton continuă să inspire prin forța și optimismul său.

Recent, Prințesa de Wales a participat la „Three Peaks Challenge”, una dintre cele mai solicitante provocări montane din Marea Britanie, organizată în sprijinul „The Royal Marsden Cancer Charity”. Mai apoi, ea a postat câteva imagini pe Instagram, spre încântarea fanilor.

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Kate Middleton, așa cum rar este văzută în public

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După provocarea cu scop caritabil, Prințesa de Wales a fost așteptată de familia ei. Din imaginile postate pe contul oficial de Instagram al familiei se vede cum fiul mai mic, Prințul Louis, în vârstă de opt ani, o prinde pe mama sa de braț, în timp ce fiica ei, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, stă în apropiere.

„Acum o săptămână, finalizam National Three Peaks Challenge. Vă mulțumesc enorm tuturor celor care ați susținut The Royal Marsden Cancer Charity”, a scris Kate Middleton în dreptul imaginilor.

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Una dintre imaginile care au atras imediat atenția admiratorilor Familiei Regale o surprinde pe Kate Middleton alături de cei trei copii ai săi. La doar 12 ani, prințul George are aproape înălțimea mamei sale, un detaliu remarcat imediat de internauți, potrivit People.

Alte fotografii o surprind pe Kate Middleton îmbrățișându-l pe prințul William, dar și pe prințesa Charlotte.

O altă poză îi reunește pe Kate și William alături de copii și de familia Middleton, oferind o imagine rară a cercului restrâns care i-a fost alături Prințesei în ultimii doi ani, în timp ce s-a luptat cu diagnosticul dur.

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Ce a declarat Kate Middleton despre această provocare

Kate Middleton a dezvăluit că participarea la „National Three Peaks Challenge” a avut o semnificație profund personală. Provocarea presupune escaladarea celor mai înalte vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor, Ben Nevis, Scafell Pike și Snowdon, în mai puțin de 24 de ore. Traseul însumează aproximativ 37 de kilometri de mers pe munte și peste 3.000 de metri diferență de nivel, potrivit unei surse.

În mesajul postat pe site-ul „The Royal Marsden Cancer Charity”, Prințesa a explicat de ce a acceptat această provocare.

„Am pornit în această provocare nu doar ca într-un efort fizic, ci ca pe o oportunitate de a descoperi viața de după diagnostic și de a oferi ceva înapoi”.

Ea a vorbit și despre impactul pe care cancerul îl are asupra întregii familii, nu doar asupra pacientului.

„În fiecare an, sute de mii de oameni din această țară aud cuvintele pe care nimeni nu și le dorește. Ceea ce urmează este un drum care te pune la încercare din toate punctele de vedere: fizic, emoțional, psihologic și spiritual. Cancerul nu afectează doar corpul. Îți schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu asta din proprie experiență și știu că drumul din timpul și de după tratament are nevoie de mai mult decât medicină”.

Prințesa de Wales mărturisește că și-a dorit ca această inițiativă să contribuie la strângerea de fonduri pentru extinderea serviciilor de îngrijire holistică destinate pacienților oncologici din Regatul Unit.

Kate Middleton, sprijinită necondiționat de familie

Aceste imagini oferă o privire sinceră asupra oamenilor care au fost alături de Kate Middleton în cea mai dificilă perioadă din viața ei. Înconjurată de Prințul William, de cei trei copii și de familia sa, Prințesa transmite imaginea unei femei puternice, care a trecut prin una dintre cele mai grele încercări și care privește acum viața cu recunoștință, dorind să fie o inspirație mai departe.

În martie 2024, Prințesa de Wales a anunțat că urmează tratament împotriva cancerului și s-a retras aproape complet din viața publică.

Șase luni mai târziu, ea a dezvăluit că încheiase ședințele de chimioterapie, iar, în ianuarie 2025, a anunțat că boala se află în remisiune, potrivit unei surse.

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De atunci, Kate Middleton a revenit treptat la îndatoririle oficiale, însă a vorbit deschis despre această experiență și despre cum diagnosticul de cancer i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

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