Decizia pe pare Prințul William și Kate Middleton au luat-o cu privire la locuința lor. Unde au decis să se mute în curând

Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 12:40 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 17:10
Decizia pe pare Prințul William și Kate Middleton au luat-o cu privire la locuința lor. Unde au decis să se mute în curând

William şi Kate se vor muta împreună cu copiii lor George, Charlotte şi Louis în Forest Lodge, o casă cu opt dormitoare, situată în parcul înverzit Windsor Great Park, potrivit agenţiei britanice de ştiri PA Media.

Decizia pe pare Prințul William și Kate Middleton au luat-o cu privire la locuința lor. Unde au decis să se mute în curând

„Familia Wales se va muta mai târziu în acest an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington pentru CNN.

Citește și: Lucruri mai puțin știute despre Michael, tatăl lui Kate Middleton. Care este relația dintre Prințul William și socrul lui

Actuala locuinţă principală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află la doar o aruncătură de băţ de noua proprietate.

La începutul acestei luni, permisiunea a fost acordată pentru modificări interne şi externe minore la proprietate, a raportat PA, citând cererile de planificare redactate depuse la Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Nota de decizie a consiliului local face referire la îndepărtarea unei ferestre şi la lucrări la un şemineu, a declarat PA, adăugând că o cabană din parc a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.

Nu este prima dată când familia se instalează într-o casă nouă.

În august 2022, s-a anunţat că cuplul - pe atunci intitulat Ducele şi Ducesa de Cambridge - urma să îşi mute familia în afara Londrei în timpul perioadei şcolare, în încercarea de a le oferi copiilor lor o viaţă de familie „normală”, a declarat o sursă regală pentru CNN.

Citește și: Detalii mai puțin știute despre povestea de dragoste dintre Prințul William și Kate Middleton. Ce s-a aflat: „Era foarte timidă”

Cea mai recentă mutare urmează unei perioade grele pentru familie, după ce Kate a dezvăluit diagnosticul de cancer şi că a început chimioterapia în martie anul trecut.

Pe măsură ce a urmat tratamentul, ea s-a retras din viaţa publică şi a făcut doar câteva apariţii. În septembrie 2024, ea a anunţat că a terminat chimioterapia şi că „face tot ce poate pentru a rămâne fără cancer”, potrivit news.ro.

