Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce nume inedit are

Fratele lui Kate Middleton este foarte discret în ceea ce privește viața sa de familie. James Middleton, în vârstă de 38 de ani, și Alizée Thévenet, în vârstă de 35 de ani, s-au căsătorit acum patru ani. Cei doi au împreună un băiețel și șase câini.
Ce nume inedit poartă nepotul lui Kate Middleton
James Middleton este om de afaceri și o voce puternică în ceea ce privește promovarea sănătății mentale. În 2024, James a publicat o carte de memorii, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (Ella: Cățelușa care mi-a salvat viața). Memoriile respective cuprind lupta pe care fratele Prințesei de Wales a dus-o cu depresia și rolul important pe care patrupedul său l-a avut în recuperarea lui.
Deși Ella a decedat în ianuarie 2023, James și soția sa îi păstrează memoria vie. De asemenea, ei au mai mulți câini, alături de care crește micuțul lor, Inigo.
Cu ocazia aniversării a doi ani, James a postat o fotogragie cu sărbătoritul, Inigo, care o strânge în brațe pe Mabel, iar pe fundal este un curcubeu superb.
„La mulți ani, Inigo. Te iubim la fel de mult pe cât o iubești tu pe Mabel... și asta e într-adevăr mult. Și Ella e alături de tine azi”, este mesajul care însoțește fotografia înduioșătoare.
Potrivit unei surse, fotografia este făcută în apropierea fermei Berkshire, unde cei trei locuiesc. Locația este la distanță mică de casa părintească a Prințesei de Wales.
La începutul lunii august, James a postat un filmuleț cu fiul său, soția și câinii și a precizat că timpul trece foarte repede. De asemenea, la începutul lunii septembrie, fratele lui Kate Middleton a marcat momentul aniversării căsătoriei cu imagini inedite de la nunta cu Alizée.
Alizée Thévenet este franțuzoaică, lucrează ca analist financiar și s-a născut în Bormes-les-Mimosas, un orășel medieval din sudul Franței. Alizée și James s-au căsătorit pe 11 septembrie 2021.
Un detaliu neștiu până acum de la nunta celor doi este că Alizée a purtat rochia mamei lui James, ca "ceva împrumutat".