Kate Middleton și Prințul William, de mână la Banchetul de stat. Ce detalii au atras, în schimb, atenția specialiștilor regali

Kate Middleton și Prințul William au fost o prezență extrem de elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei oficiale a Președintelui SUA.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 10:36 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 11:28
Banchetul de stat a avut peste 160 de invitați, iar Prințesa de Wales a stat chiar lângă Președintele Donald Trump. | Profimedia

Prințul și Prințesa de Wales au strălucit pe covorul roșu la banchetul de stat de pe 17 septembrie, iar cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, acesta fiind un gest rar de afecțiune în public pentru celebrul cuplu.

Kate Middleton și Prințul William au postat o fotografie în ținutele de gală și pe contul oficial de Instagram, cu descrierea „Pregătiți pentru banchetul de stat”.

Prințul și Prințesa de Wales, în centrul atenției la Banchetul de stat

Fotografia a atras atenția urmăritorilor lor pe rețelele de socializare, a strâns peste 800K reacții și mii de mesaje din partea fanilor care i-au felicitat.

Citește și: Președintele Donald Trump și soția lui, vizită la Castelul Windsor. Ce ținute au purtat Kate Middleton și Melania Trump

Ce i-a surprins pe mulți a fost faptul că Prințul și Prințesa de Wales a făcut un gest de afecțiune în public, lucru destul de rar pentru ei. Banchetul de stat a avut loc la Castelul Windsor și a fost ținut în cinstea vizitei oficiale a Președintelui SUA care a venit însoțit de Prima Doamnă Melanie Trump.

Kate Middleton a purtat o rochie de gală spectaculoasă, de culoare crem, acoperită cu dantelă și broderii, în timp ce soțul ei, Prințul William a purtat un costum clasic negru, pe care a aplicat decorațiile sale militare.

Rochia lui Kate Middleton a fost creată de Phillipa Lepley, iar în semn de omagiu pentru regretata ei soacră, Prințesa Diana, Prințesa de Wales a purtat o tiara din colecția ei. Această tiara este cunoscută sub denumirea de Nodul Iubitului din Cambridge, potrivit Vogue.

Prințesa de Wales a ales să îi aducă un omagiu și Reginei Elisabeta, purtând o pereche de cercei care i-au aparținut. Alături de aceste accesorii, Kate Middleton a purtat aplicate pe rochie și Crucea Ordinului Regal Victorian.

Citește și: Cât a costat colierul purtat de Kate Middleton la prima apariție regală a toamnei. Semnificația "ascunsă" a bijuteriei

Banchetul de stat a avut peste 160 de invitați, iar Prințesa de Wales a stat chiar lângă Președintele Donald Trump. Toate aranjamentele, de la veselă până la așezarea la masă, au fost plănuite în detaliu cu mai mult timp înainte.

Într-un discurs din timpul evenimentului, Președintele Trump a menționat că Prințesa de Wales este superbă, radiază și se vede că este sănătoasă, cu referire la lupta ei cu diagnosticul de cancer.

„Eu și Melania ne bucurăm să îl vizităm pe Prințul William și să o vedem pe Majestatea sa, Prințesa Catherine. Este atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă”, a spus Președintele SUA, privind-o cu admirație pe Kate Middleton.

Prințesa de Wales i-a mulțumit pentru complimente și i-a spus că este o mare onoare pentru ei ca familie regală să îi aibă alături la banchetul de stat.

Citește și: Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese

