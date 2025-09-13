Cât a costat colierul purtat de Kate Middleton la prima apariție regală a toamnei. Semnificația "ascunsă" a bijuteriei

Prințesa de Wales a purtat un colier cu valoare sentimentală în timpul vizitei sale la Muzeul de Istorie Naturală.

Kate și Prințul William au vizitat acest obiectiv emblematic al Londrei. Vizita a marcat revenirea lor la îndatoririle regale după vacanța de vară.

Semnificația colierului purtat de Kate Middleton la prima apariție regală a toamnei

În timpul vizitei, Kate, mamă a trei copii, a purtat un colier gravat cu inițialele micuților ei: G de la George, C de la Charlotte și L de la Louis.

Colierul din aur, în valoare de 495 de lire, provine de la brandul britanic Daniella Draper, o afacere de familie care creează bijuterii realizate în Anglia.

Kate obișnuiește să transmită mesaje subtile prin bijuteriile sale. În această vară, la finala de la Wimbledon, a purtat un colier spectaculos din aur cu un detaliu special pentru Prințul Louis, în vârstă de șapte ani, absent de la eveniment, spre deosebire de George (11 ani) și Charlotte (10 ani).

Kate, în vârstă de 43 de ani, și-a accesorizat ținuta bleu regal cu un pandantiv din aur de 9 carate, tot de la Daniella Draper, împodobit cu pietre prețioase.

Pandantivul, evaluat la 3.000 de lire, nu a fost doar un accesoriu elegant, ci și un detaliu cu semnificație personală: pietrele prețioase reprezintă piatra lunii aprilie – luna în care s-a născut micuțul prinț.

Joi, Kate a avut o apariție elegantă, optând pentru un sacou cambrat din tweed de la Ralph Lauren, combinat cu o cămașă albă, pantaloni verzi-închis și loafers cu ciucuri de la Pretty Ballerinas.

Ducii de Cambridge s-au întors la îndatoririle regale după vacanța de vară

Cuplul regal și-a început agenda de toamnă cu o vizită în noile grădini ale complexului, unde s-au întâlnit cu copii și tineri implicați în programe educaționale.

Kate, care a studiat istoria artei la universitate și este patroana acestui obiectiv din 2013, a avut o apariție rafinată într-o ținută elegantă, cu părul vizibil mai deschis, după o vară petrecută la soare.

Prințul de Wales a afișat, la rândul său, un bronz discret atunci când și-a însoțit soția într-o ieșire la Londra, după vacanța lor tradițională. Anul acesta, escapada ar fi inclus și o croazieră cu superyachtul în Kefalonia, cei doi navigând printre insulele grecești, potrivit Daily Mail.

Joi, Kate și William, amândoi în vârstă de 43 de ani, au aflat cum este folosită tehnologia de ultimă generație în grădini pentru proiecte de conservare și cercetare a biodiversității. Printre acestea se numără o rețea de senzori care colectează date de mediu, oferind o imagine detaliată a vieții din grădini.

Totodată, cei doi li s-au alăturat elevilor din Lewisham pentru o sesiune de explorare a iazului, înainte de a se întâlni cu studenți din Manchester care au creat noi habitate în curțile școlilor lor prin intermediul programului National Education Nature Park.

Acest program educațional inovator, coordonat de Muzeu în colaborare cu RHS și comandat de Departamentul pentru Educație, a atras până acum peste 7.500 de școli, colegii și grădinițe. Inițiativa îi inspiră pe tineri să acționeze, dezvoltându-le legătura cu natura.

Grădinile și programul National Education Nature Park fac parte din ambițiosul proiect Urban Nature Movement al Muzeului de Istorie Naturală, o inițiativă care urmărește să îi ajute pe oameni să se simtă mai conectați la natură și mai încrezători în capacitatea lor de a o proteja.

Este o cauză evident apropiată de inimile amândurora. Kate conduce în prezent proiectul Mother Nature, menit să evidențieze legătura dintre oameni și natură, în timp ce premiul anual Earthshot, inițiat de William, reafirmă angajamentul cuplului de a înfrunta cele mai mari provocări climatice ale lumii.