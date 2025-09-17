Antena Căutare
Președintele Donald Trump și soția lui, vizită la Castelul Windsor. Ce ținute au purtat Kate Middleton și Melania Trump

Președintele Donald Trump și soția lui, Melania Trump, au făcut o vizită la Castelul Windsor, în Marea Britanie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 15:48 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 16:36
Ceremonia militară a fost una dintre cele mai fastuoase din câte s-au văzut până acum la o vizită de stat în Marea Britanie. | Profimedia

Președintele Statelor Unite ale Americii și soția lui au făcut o vizită oficială în Marea Britanie acolo unde s-au întâlnit cu Regele Charles al III-lea, Regina Camilla, Kate Middleton și Prințul William.

Președintele Donald Trump și soția lui, vizită de stat în Marea Britanie

Aceasta este cea de-a doua vizită oficială istorică a Președintelui Donald Trump. Atunci când familia Trump a fost așteptată de Kate Middleton și Pirnțul William să coboare din elicopter, prima remarcă al Președintelui SUA a fost către Kate, căreia a dorit să îi transmită „Ești foarte frumoasă”.

După ce i-au întâmpinat, Kate și William au mers împreună cu soții Trump pentru o scurtă distanță, până în fața casei Victoria, acolo unde i-au întâlnit pe Regele Charles și Regina Camilla.

Ieri Regina consoartă a petrecut restul zilei la Castelul Windsor după înmormântarea Ducesei de Kent de la Catedrala Westminster pentru că oboseala și-a spus cuvântul. Se pare că astăzi s-a simțit mai bine și a fost din nou în formă pentru a-i primit pe Președintele Trump și soția lui, Melania.

Regina Camilla a purtat o rochie albastră de culoarea safirului, cu o jachetă asortată făcută de designerul Fiona Clare și o pălărie semnată de Philip Treacy. De cealaltă parte, Kate Middleton a ales să poarte o rochie marca Emilia Wickstead, o pălărie făcută de Jane Taylor și o broșă cu pană.

Familia Trump a fost primită cu cântări de către trupa de cavalerie, iar Președintele SUA a fost încântat de întâmpinare. Cei 4 au salutat garda de onoare și s-au bucurat de procesiune.

După ce au dat mâna și Președintele Trump a ajuns și în dreptul Regelui Charles al III-a, aceștia și-au zâmbit în timp ce și-au strâns mâinile, iar Președintele SUA și-a pus mâna pe brațul Regelui Marii Britanii.

În timpul muzicii cântate de fanfară, în imagini se vede cum Regele Charles al III-lea și Președintele Trump discută și gesticulează, fiind amândoi foarte zâmbitori.

Apoi cei 6 s-au urcat cu toții în trăsături și au mers spre Castelul Windsor.

Din fotografii, ținuta Prințesei de Wales iese în evidență, rochia fiind în culoare burgundy, în timp ce Prima Doamnă Melania Trump a ales să poarte un compleu format dintr-un sacou gri și o fustă conică, la care a asortat o pălărie mov care de cele mai multe ori i-a ascuns privirea.

Tot astăzi a avut loc și o ceremonie militară în care Compania de Artilerie Regală a tras focuri de tun în cinstea întâlnirii dintre Regele Charles al III-lea și Președintele Trump.

Ceremonia militară a fost una dintre cele mai fastuoase din câte s-au văzut până acum la o vizită de stat în Marea Britanie. La această ceremonie au luat parte în total aproximativ 1.300 membrii ai trupelor militare din Anglia și aproximativ 120 de cai au fost folosiți, cu 160 de persoane din Marina Regală și 140 de persoana din Forțele Aeriene Regale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
