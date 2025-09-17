Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese

Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese

Kate Middleton a participat la funeraliile Ducesei de Kent. Iată ce semnificație au bijuteriile alese pentru înmormântare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 16:03 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 16:03
Galerie
Prințesa de Wales, mesaj subtil la funeraliile Ducesei de Kent | GettyImages

Kate Middleton revine încet-încet în ochii publicului, participând la tot mai multe evenimente regale. După aparițiile la diverse ceremonii de comemorare a Reginei Elisabeta a II-a, Prințesa de Wales a fost prezentă și la funeraliile Ducesei de Kent.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât a costat colierul purtat de Kate Middleton la prima apariție regală a toamnei. Semnificația "ascunsă" a bijuteriei

Ce semnificație au bijuteriile purtate de Kate Middleton la funeraliile Ducesei de Kent

Articolul continuă după reclamă

Kate Middleton este recunoscută pentru stilul său vestimentar, alegerea ținutelor și modul subtil de a transmite un mesaj prin intermediul acestora și al accesoriilor.

La funeraliile Ducesei de Kent, soția Prințului William a arătat impecabil. Ținuta a fost una conservatoare, în liniile protocolului regal, ridicându-se la înălțimea momentului solemn. Kate Middleton a mai purtat o rochie asemănătoare, însă într-o nuanță aprinsă. De data aceasta, e a fost în negru, purtând și o pălărie cu voal.

Citește și: Trei ani de la decesul Reginei Elisabeta a II-a. Ce omagiu subtil i-a adus Kate Middleton

Bijuteriile au fost alese cu grijă, transmițând un mesaj clar. Prințesa de Wales a purtat un colier cu patru șiruri de perle japoneze și cu încuietoare centrală cu diamant, care a aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Pe lângă eleganța perlelor și asocierea lor cu doliul, bijuteria respectivă are o încărcătură mare din punct de vedere istoric.

Conform unei surse, ea a fost creată de Garrard, bijutierul oficial al coroanei britanice și a fost un cadou oficial din partea Guvernului japonez pentru Regina Elisabeta a II-a, în anii '70.

Citește și: De ce au ales Prințul William și Kate să nu-i spună lui George că într-o zi va fi Rege. Motivul a ieșit la iveală

Kate Middleton a purtat în câteva ocazii bijuteria deosebită, mai exact la înmormântarea Prințului Philip în 2021 și la ceremonia de adio a Reginei Elisabeta a II-a.

Astfel că, bijuteria a căpătat o încărcătură emoțională specială, soția Prințului William purtând-o pentru a o omagia pe Ducesa de Kent, dar și pentru fosta suverană și verișorul acesteia.

Citește și: Kate Middleton, schimbare de look la începutul toamnei. Cum a apărut soția Prințului William la cea mai recentă vizită regală

Perlele au fost asociate cu doliul și cu o perioadă de tristețe în timpul Reginei Victoria, care a purtat tot restul vieții doliu după decesul Prințului Albert, în 1861.

kate middleton și prințul william la funeraliile ducesei de kent
kate middleton și prințul william la funeraliile ducesei de kent
+67
Mai multe fotografii

Regina Elisabeta a II-a a continuat acest ritual, purtând perle și ținute negre după moartea tatălui său. De asemenea, Prințesa Diana a adoptat această tradiție, fiind văzută întotdeauna cu perle în semn de respect la funeraliile la care a participat. În prezent, Kate Middleton duce tradiția mai departe în familia regală britanică, cu multă eleganță, discreție și respect.

Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată acum fiul Claudiei Pavel. Noah era doar un copil când a plecat cu artista în Statele Unite ale Americii
Cum arată acum fiul Claudiei Pavel. Noah era doar un copil când a plecat cu artista în Statele Unite ale Americii
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Robert Redford a murit. Actorul care a făcut istorie la Hollywood s-a stins din viață la 89 ani
Robert Redford a murit. Actorul care a făcut istorie la Hollywood s-a stins din viață la 89 ani
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x