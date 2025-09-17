Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese

Kate Middleton a participat la funeraliile Ducesei de Kent. Iată ce semnificație au bijuteriile alese pentru înmormântare.

Prințesa de Wales, mesaj subtil la funeraliile Ducesei de Kent | GettyImages

Kate Middleton revine încet-încet în ochii publicului, participând la tot mai multe evenimente regale. După aparițiile la diverse ceremonii de comemorare a Reginei Elisabeta a II-a, Prințesa de Wales a fost prezentă și la funeraliile Ducesei de Kent.

Ce semnificație au bijuteriile purtate de Kate Middleton la funeraliile Ducesei de Kent

Kate Middleton este recunoscută pentru stilul său vestimentar, alegerea ținutelor și modul subtil de a transmite un mesaj prin intermediul acestora și al accesoriilor.

La funeraliile Ducesei de Kent, soția Prințului William a arătat impecabil. Ținuta a fost una conservatoare, în liniile protocolului regal, ridicându-se la înălțimea momentului solemn. Kate Middleton a mai purtat o rochie asemănătoare, însă într-o nuanță aprinsă. De data aceasta, e a fost în negru, purtând și o pălărie cu voal.

Bijuteriile au fost alese cu grijă, transmițând un mesaj clar. Prințesa de Wales a purtat un colier cu patru șiruri de perle japoneze și cu încuietoare centrală cu diamant, care a aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Pe lângă eleganța perlelor și asocierea lor cu doliul, bijuteria respectivă are o încărcătură mare din punct de vedere istoric.

Conform unei surse, ea a fost creată de Garrard, bijutierul oficial al coroanei britanice și a fost un cadou oficial din partea Guvernului japonez pentru Regina Elisabeta a II-a, în anii '70.

Kate Middleton a purtat în câteva ocazii bijuteria deosebită, mai exact la înmormântarea Prințului Philip în 2021 și la ceremonia de adio a Reginei Elisabeta a II-a.

Astfel că, bijuteria a căpătat o încărcătură emoțională specială, soția Prințului William purtând-o pentru a o omagia pe Ducesa de Kent, dar și pentru fosta suverană și verișorul acesteia.

Perlele au fost asociate cu doliul și cu o perioadă de tristețe în timpul Reginei Victoria, care a purtat tot restul vieții doliu după decesul Prințului Albert, în 1861.

Regina Elisabeta a II-a a continuat acest ritual, purtând perle și ținute negre după moartea tatălui său. De asemenea, Prințesa Diana a adoptat această tradiție, fiind văzută întotdeauna cu perle în semn de respect la funeraliile la care a participat. În prezent, Kate Middleton duce tradiția mai departe în familia regală britanică, cu multă eleganță, discreție și respect.