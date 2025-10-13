Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi

Antena Căutare
Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși în ipostaze tandre în vacanță. Iată ce s-a aflat despre relația celor doi.

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 12:27
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 12:27 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 12:27
Galerie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre | GettyImages

Artista Katy Perry pare să fi dat din nou o șansă dragostei după despărțirea de Orlando Bloom. De câteva luni, au apărut zvonurile unei posibile relații cu fostul premier canadian Justin Trudeau. Recent, imaginile cu cei doi în vacanță au confirmat relația.

Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau în vacanță

Cântăreața și fostul premier al Canadei nu își mai ascund relația. Cei doi au petrecut momente relaxante pe iahtul artistei. Cei doi au fost surprinși îmbrățișați, Justin Trudeau neezitând să-și arate dorința de a o strânge la piept pe Katy Perry.

Conform The Sun, surse apropiate celor doi au declarat că au început să se vadă încă de la începutul verii.

„Nu au putut să petreacă atât de mult timp împreună, ea fiind în turneu, dar păstrează constant legătura - tot timpul pe FaceTime și prin mesaje”, au spus.

Imaginile cu cei doi pe iaht sunt de luna trecută, aceștia fiind în Santa Barbara, California. Katy și Justin afișează o atitudine relaxată și par extrem de îndrăgostiți.

Zvonurile unei posibile relații au apărut în presă în luna iulie, după ce Katy Perry, în vârstă de 40 de ani, și Justin Trudeau, în vârstă de 53 de ani, au fost văzuți luând masa împreună în restaurantul Le Violon din Montreal, Canada.

Tot se întâmpla la o lună după ce artista a anunțat despărțirea de actorul britanic Orlando Bloom, în vârstă de 48 de ani. Cei doi au împreună o fetiță, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

Katy Perry și Justin Trudeau nu au comentat încă zvonurile apărute în presa internațională. Sursele apropiate noului cuplu susțin că:

„El este un pic genul tocilar și nu-i vine să creadă că cineva atât de faimos precum Katy este interesat de el. În timp ce ea este flatată că un politician rspectat dorește să se întâlnească cu ea.”

colaj katy perry și Justin Trudeau
+48
Justin Trudeau este divorțat din 2023, iar din luna ianuarie a renunțat la funcția de premier. Katy Perry și Orlando Bloom erau logodiți, din 2019, însă în luna iunie 2025 au anunțat despărțirea. Artista a mai fost căsătorită cu Russell Brand, de care a divorțat în 2011.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

