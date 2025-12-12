Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor

Kelly Osbourne, fiica regretatului Ozzy Osbourne, a slăbit dramatic în ultimele luni, iar apariția ei recentă i-a îngrijorat pe fani.

Kelly Osbourne, în vârstă de 41 ani, este în continuare îndurerată după ce și-a pierdut recent tatăl. Artista, care s-a confruntat de-a lungul anilor cu fluctuații de greutate, a apărut recent extrem de slabă, lucru care i-a îngrijorat pe fani.

Cum arată acum Kelly Osbourne după ce a slăbit brusc

Unii au criticat-o, spunând că arată de parcă ar fi bolnavă, în timp ce alții i-au spus că renunțe la Ozempic. Kelly a dezvăluit că nu a apelat la niciun fel de tratament pentru a slăbi.

În trecut, fiica regretatului artist a mai vorbit despre faptul că a slăbit 38 kilograme după ce a născut.

Recent, artista a participat la un eveniment și a apărut purtând o rochie mulată care i-a scos în evidență fizicul sculptat. Pe rețelele de socializare, Kelly a transmis un mesaj tranșant după ce a fost criticată: „Pentru toți cei care cred că sunt amuzanți și răutăcioși prin comentariile pe care le scriu că aș fi bolnavă sau că ar trebui să renunț la Ozempic, tatăl meu doar ce a murit și fac tot ce pot. Singurul lucru pentru care trăiesc acum este familia mea. Și aleg să împărtășesc conținut cu voi și să vă arăt partea veselă a vieții mele, nu și pe cea tristă. Așa că pentru toți ăștia – mai lăsați-mă în pace!”.

Sharon Osbourne, mama lui Kelly, a vorbit și ea recent într-un interviu de săptămâna aceasta despre scăderea în greutate dramatică a fiicei sale. Ea a dezvăluit că abia o putea convinge pe fiica ei să mănânce după moartea tatălui ei.

„Are dreptate, nu e fericită. Abia ce și-a pierdut tatăl și nu poate mânca. (...) Acesta este un scut pentru gelozia și percepția greșită a oamenilor despre alți oameni. Și chiar îmi pare rău că acești oameni gândesc așa. E clar că se întâmplă ceva greșit cu viețile lor”, a mai spus Sharon.

Atunci când Kelly a slăbit mai bine de 35 kilograme după ce a devenit mamă, ea a povestit că a reușit să facă acest lucru pentru că a renunțat a zahăr și carbohidrați, fără să folosească Ozempic sau alte tratamente de care fusese din nou acuzată că le-ar fi utilizat. De asemenea, Kelly a mai dezvăluit la acea vreme că s-a confruntat cu diabet gestațional pe parcursul sarcinii, iar acest lucru a determinat-o să se ambiționeze să slăbească pentru că exista riscul să dezvolte diabet după ce a devenit mamă.

Acum, însă, scăderea ei bruscă în greutate este din cauza durerii pierderii tatălui ei. Ozzy Osbourne a încetat din viață pe 23 iulie 2025, lăsând în urmă o familie îndurerată și milioane de fani care îl plâng și îi ascultă muzica.

