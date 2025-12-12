Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor

Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor

Kelly Osbourne, fiica regretatului Ozzy Osbourne, a slăbit dramatic în ultimele luni, iar apariția ei recentă i-a îngrijorat pe fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 08:46 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 11:23
Galerie
Acum, însă, scăderea ei bruscă în greutate este din cauza durerii pierderii tatălui ei. Ozzy Osbourne a încetat din viață pe 23 iulie 2025. | Profimedia

Kelly Osbourne, în vârstă de 41 ani, este în continuare îndurerată după ce și-a pierdut recent tatăl. Artista, care s-a confruntat de-a lungul anilor cu fluctuații de greutate, a apărut recent extrem de slabă, lucru care i-a îngrijorat pe fani.

Cum arată acum Kelly Osbourne după ce a slăbit brusc

Unii au criticat-o, spunând că arată de parcă ar fi bolnavă, în timp ce alții i-au spus că renunțe la Ozempic. Kelly a dezvăluit că nu a apelat la niciun fel de tratament pentru a slăbi.

Citește și: Ozzy Osbourne a murit. Celebrul artist în vârstă de 76 ani doar ce își încheiase turneul de adio alături de Black Sabbath

Articolul continuă după reclamă

În trecut, fiica regretatului artist a mai vorbit despre faptul că a slăbit 38 kilograme după ce a născut.

Recent, artista a participat la un eveniment și a apărut purtând o rochie mulată care i-a scos în evidență fizicul sculptat. Pe rețelele de socializare, Kelly a transmis un mesaj tranșant după ce a fost criticată: „Pentru toți cei care cred că sunt amuzanți și răutăcioși prin comentariile pe care le scriu că aș fi bolnavă sau că ar trebui să renunț la Ozempic, tatăl meu doar ce a murit și fac tot ce pot. Singurul lucru pentru care trăiesc acum este familia mea. Și aleg să împărtășesc conținut cu voi și să vă arăt partea veselă a vieții mele, nu și pe cea tristă. Așa că pentru toți ăștia – mai lăsați-mă în pace!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sharon Osbourne, mama lui Kelly, a vorbit și ea recent într-un interviu de săptămâna aceasta despre scăderea în greutate dramatică a fiicei sale. Ea a dezvăluit că abia o putea convinge pe fiica ei să mănânce după moartea tatălui ei.

Citește și: Ce avere uriașă a lăsat în urmă Ozzy Osbourne. Muzica și reality show-ul l-au transformat în milionar

„Are dreptate, nu e fericită. Abia ce și-a pierdut tatăl și nu poate mânca. (...) Acesta este un scut pentru gelozia și percepția greșită a oamenilor despre alți oameni. Și chiar îmi pare rău că acești oameni gândesc așa. E clar că se întâmplă ceva greșit cu viețile lor”, a mai spus Sharon.

Atunci când Kelly a slăbit mai bine de 35 kilograme după ce a devenit mamă, ea a povestit că a reușit să facă acest lucru pentru că a renunțat a zahăr și carbohidrați, fără să folosească Ozempic sau alte tratamente de care fusese din nou acuzată că le-ar fi utilizat. De asemenea, Kelly a mai dezvăluit la acea vreme că s-a confruntat cu diabet gestațional pe parcursul sarcinii, iar acest lucru a determinat-o să se ambiționeze să slăbească pentru că exista riscul să dezvolte diabet după ce a devenit mamă.

Acum, însă, scăderea ei bruscă în greutate este din cauza durerii pierderii tatălui ei. Ozzy Osbourne a încetat din viață pe 23 iulie 2025, lăsând în urmă o familie îndurerată și milioane de fani care îl plâng și îi ascultă muzica.

colaj kelly osbourne
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne pe care nu a apucat să și-o îndeplinească. Abia acum s-a aflat ce le pregătea fanilor

Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut” Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: &#8220;Mereu m-a susţinut&#8221;
Observatornews.ro Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Antena 3 În Neamț, un bărbat cu un detector de metale și-a adunat acasă o adevărată comoară. A ascuns-o bine, dar polițiștii au aflat de ea În Neamț, un bărbat cu un detector de metale și-a adunat acasă o adevărată comoară. A ascuns-o bine, dar polițiștii au aflat de ea
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei
Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
În ce relații au rămas Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, și fostul soț după divorț. Cum se înțeleg cei doi
În ce relații au rămas Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, și fostul soț după divorț. Cum...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „E un copil foarte disciplinat”
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre... Elle
Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată:
Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Un caz de lepră a fost confirmat la Cluj. Alte trei sunt sub evaluare, pacientele sunt maseuze din Asia
Un caz de lepră a fost confirmat la Cluj. Alte trei sunt sub evaluare, pacientele sunt maseuze din Asia Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să existe
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă.
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase" Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x