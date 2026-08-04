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Notele la titularizare au fost afișate. Rezultatele sunt cele mai bune din ultimii trei ani

Rezultatele finale la titularizare au fost publicate pe data de 4 august 2026. Notele au fost surprinzătoare pentru toată lumea, mult mai bune decât în ultimii trei ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 17:45 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 18:03
Notele la titularizare au fost afișate. Rezultatele sunt cele mai bune din ultimii trei ani | Shutterstock
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Publicate marți, pe data de 4 august 2026, notele la titularizare au fost afișate. Se arată astfel rezultate mult mai bune decât în anii trecuți.

Notele la titularizare au fost afișate

La venirea contestațiilor, un procent de 54,41% dintre candidați au avut în final note între 7 și 10. Nota 7 a fost pragul minim de trecere pentru candidați în vederea angajării pe o perioadă fără limită, arată acest site.

Un element care a influențat rezultatele finale a fost numărul mare de contestații depuse. Aproape unul din patru candidați a solicitat recorectarea lucrării, iar în cele mai multe cazuri nota inițială a fost modificată.

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Din peste 31.000 de lucrări evaluate, au fost depuse peste 7.200 de contestații. Reevaluarea a dus la schimbarea notei în aproape toate cazurile analizate. Pentru majoritatea candidaților, modificarea a fost una favorabilă, nota fiind majorată, însă au existat și situații în care punctajul final a fost mai mic decât cel afișat inițial.

În urma recorectării, peste o mie de candidați au trecut pragul notei 7, ceea ce le oferă șansa de a participa la repartizarea pe posturile titularizabile.

Și absolvenții care au terminat studiile în acest an au înregistrat o evoluție după soluționarea contestațiilor. Aproape jumătate dintre ei au reușit să obțină note de cel puțin 7.

Cu toate acestea, profesorii care au mai participat la concurs în anii anteriori continuă să aibă rezultate mai bune, experiența acumulată în timp reprezentând un avantaj important într-un examen considerat unul dintre cele mai dificile din sistemul de învățământ.

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În ceea ce privește performanțele maxime, situația a rămas neschimbată: 28 de candidați au obținut nota 10, același număr înregistrat și înainte de soluționarea contestațiilor.

Cum s-a desfășurat examenul

La proba scrisă s-au prezentat aproape 34.000 de candidați, reprezentând peste 84% dintre persoanele înscrise.

Pe parcursul examenului, peste două mii de participanți au decis să se retragă, cei mai mulți invocând motive personale, iar un număr redus au renunțat din motive medicale. Totodată, câteva zeci de candidați au fost eliminați din concurs, inclusiv pentru tentative de fraudă.

După eliminarea lucrărilor care nu au respectat regulile de redactare, evaluarea finală s-a realizat pe puțin peste 31.600 de lucrări, conform acestui site.

Candidații care au obținut minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică pot participa la repartizarea pe cele 6.166 de posturi titularizabile disponibile în întreaga țară.

Cele mai multe locuri sunt în:

învățământul antepreșcolar;

grădinițe;

învățământul primar;

posturile pentru profesori itineranți și de sprijin;

cabinetele de consiliere școlară.

Repartizarea pe posturi are loc în cadrul ședințelor publice organizate de inspectoratele școlare, unde candidații își aleg posturile în ordinea mediilor obținute.

Diferențele dintre județe rămân însă importante. Cluj ocupă primul loc la nivel național, cu aproape două treimi dintre candidați obținând note de cel puțin 7. Foarte aproape se situează Iași, Bacău, Brașov, Sibiu, București, Dolj, Galați, Bihor și Suceava, toate depășind pragul de 60%.

La polul opus se află Caraș-Severin, județul cu cea mai redusă rată de promovare, urmat de Călărași, Mehedinți, Giurgiu, Tulcea, Teleorman, Ilfov, Covasna, Ialomița și Vrancea.

Diferența dintre primul și ultimul județ din clasament depășește 27 de puncte procentuale, ceea ce evidențiază discrepanțe importante între rezultatele obținute la nivel național.

Per ansamblu, sesiunea de Titularizare 2026 marchează un progres evident față de ultimii doi ani. Creșterea procentului de note peste 7 și reducerea numărului de lucrări evaluate sub nota 5 indică o evoluție pozitivă a performanțelor candidaților și oferă mai multor profesori șansa de a ocupa un post titular în sistemul de învățământ.

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