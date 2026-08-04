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Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur. Cât crește vârsta biologică în doar câteva zile

Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur, potrivit celor mai recente date, cu o creștere specifică a vârstei biologice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 17:09 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 17:12
Valurile de căldură au un efect semnificativ asupra corpului uman | Shutterstock
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Cercetătorii au descoperit că valurile de căldură intense și de lungă durată par să avanseze „ceasul biologic” al organismului cu până la 6 luni.

Rezultatele arată că persoanele cu un indice de masă corporală (IMC) mai ridicat și cele care locuiesc în orașe sunt cele mai afectate, scrie Daily Mail.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru s-ar putea datora faptului că temperaturile extreme provoacă o serie de perturbări interne.

Astfel, celulele sunt supuse unui stres crescut, ceea ce afectează metabolismul organismului.

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Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur

„Pe măsură ce încălzirea globală se intensifică, valurile de căldură devin tot mai frecvente, mai îndelungate și mai severe, amplificând astfel efectele negative asupra sănătății,” au scris autorii studiului, publicat în revista Cyborg and Bionic Systems.

„Am constatat că expunerea la valuri de căldură e asociată cu accelerarea îmbătrânirii biologice la adulții de vârstă mijlocie și la persoanele în vârstă,” susțin experții.

Ei au adăugat că rezultatele „evidențiază vulnerabilitatea populațiilor îmbătrânite la stresul termic asociat schimbărilor climatice”.

Studiul a fost publicat în contextul unei serii de valuri de căldură care au afectat Europa.

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Pentru cercetare, echipa de la Universitatea Zhejiang a analizat datele a peste 2.300 de adulți din China. Vârsta lor biologică a fost măsurată atât în 2011, cât și în 2015.

Expunerea la valurile de căldură a fost evaluată cu date meteorologice din cele 12 luni anterioare fiecărei evaluări biologice.

În cadrul studiului, un val de căldură a fost definit ca o perioadă de cel puțin 4 zile consecutive în care temperaturile au depășit cele mai ridicate 2.5% dintre valorile obișnuite pentru orașul respectiv.

Analiza a arătat că fiecare val de căldură suplimentar a fost asociat cu o creștere de 0.531 ani a vârstei biologice. Persoanele expuse la episoade de căldură mai intense au părut să îmbătrânească mai rapid decât cele care au trecut prin valuri de căldură mai blânde.

Temperaturile extreme afectează vârsta biologică

Investigațiile ulterioare au arătat că temperaturile extreme supun organismul unui stres fiziologic prelungit.

Când temperaturile cresc foarte mult, corpul trebuie să depună un efort suplimentar pentru a-și menține echilibrul intern. Ceea ce pune presiune asupra proceselor care controlează modul în care celulele produc energie și folosesc grăsimile și zaharurile.

Cercetătorii au găsit indicii că acest proces poate perturba metabolismul. Expunerea repetată la valuri de căldură a fost asociată cu niveluri mai ridicate de colesterol și HbA1c. Acesta e un indicator al nivelului mediu al glicemiei din ultimele luni.

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Acest lucru e important deoarece menținerea sub control a grăsimilor din sânge și a glicemiei joacă un rol esențial în păstrarea sănătății celulelor și organelor pe măsură ce îmbătrânim.

Potrivit cercetătorilor, căldura poate provoca și stres oxidativ, disfuncții ale mitocondriilor și afectarea mecanismelor celulare responsabile de producerea proteinelor.

În timp, aceste forme de stres metabolic și celular pot contribui la pierderea treptată a rezistenței fiziologice care apare odată cu înaintarea în vârstă.

Prin urmare, cercetătorii consideră că expunerea repetată la valuri de căldură poate reprezenta un factor suplimentar de stres asupra organismului, care accelerează procesul de îmbătrânire biologică.

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