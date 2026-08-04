Aceasta este prima localitate din România unde se vor lua măsuri drastice din cauza secetei. Ce arată autoritățile.

Prima localitate din România care rămâne fără apă potabilă. De când se va pune în aplicare măsura de urgență | Shutterstock

Seceta prelungită și temperaturile foarte ridicate încep să producă efecte vizibile în mai multe zone din țară.

Prima localitate din România care rămâne fără apă potabilă

În județul Constanța, localitatea Mihail Kogălniceanu devine prima din România în care alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă în fiecare noapte, din cauza consumului foarte mare și a imposibilității refacerii rezervelor din sistem.

Operatorul regional RAJA Constanța a anunțat că furnizarea apei va fi sistată zilnic în intervalul 22:00 – 06:00, începând de astăzi, 4 august 2026. Măsura a fost luată pentru a permite umplerea rezervoarelor și pentru a evita suprasolicitarea rețelei de distribuție.

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Motivul pentru care a fost luată această decizie

Potrivit reprezentanților companiei, în ultimele zile consumul de apă a crescut considerabil, pe fondul temperaturilor caniculare. Cantitatea de apă pompată în localitate a fost suplimentată, însă, cu toate acestea, cererea depășește în continuare capacitatea sistemului, iar rezervele nu mai pot fi refăcute în timpul zilei.

Pentru a preveni apariția unor avarii, dar totodată și pentru a asigura alimentarea populației în timpul zilei, operatorul a decis introducerea unui program de furnizare a apei. În timpul zilei, alimentarea va continua în regim normal, arată acest site.

Cu toate acestea, restricțiile nocturne vor rămâne în vigoare până când consumul va reveni la un nivel care poate fi susținut de infrastructură.

Ce li se recomandă locuitorilor din localitatea avizată

RAJA îi îndeamnă pe locuitori să își pregătească rezerve de apă pentru intervalul în care alimentarea va fi întreruptă și să folosească apa potabilă doar pentru necesitățile esențiale din gospodărie.

Compania atrage atenția în vederea următoarelor: utilizarea apei pentru udarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare contribuie la creșterea consumului. Astfel, se pune o presiune suplimentară asupra sistemului. În plus, astfel de utilizări nu respectă prevederile contractului de furnizare a serviciului de apă.

Ce spune legea în acest moment pentru situația dată

Legislația din România stabilește clar că apa distribuită prin rețelele publice este destinată în primul rând consumului populației și intervențiilor pentru stingerea incendiilor.

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Conform prevederilor legale, folosirea apei potabile pentru irigații, spălarea autovehiculelor sau a spațiilor exterioare este permisă doar dacă există suficiente resurse după acoperirea necesarului populației. De asemenea, Legea Apelor prevede că alimentarea oamenilor și a animalelor are prioritate față de orice altă utilizare a resurselor de apă.

Situația din Mihail Kogălniceanu este primul dintre efectele secetei severe care afectează România.

Nivelul Dunării a ajuns la unul dintre cele mai scăzute din ultimele decenii, ceea ce influențează inclusiv producția de energie și pune presiune asupra resurselor de apă.

Autoritățile monitorizează evoluția fenomenului și analizează măsuri pentru limitarea efectelor secetei, în condițiile în care temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor continuă să afecteze numeroase regiuni ale țării.