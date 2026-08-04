Un motan dispărut după un zbor de la Bacău la Bruxelles a fost găsit după 17 zile. Povestea lui Mișu

Un motan pe nume Mișu a trăit aventura vieții sale după un zbor de la Bacău la Bruxelles. Felina a evadat din cușca de trasnport, iar stăpâna nu a încetat căutările. Finalul este unul fericit, pentru că Mișu a fost găsit după 17 zile.

Un motan dispărut după un zbor de la Bacău la Bruxelles a fost găsit după 17 zile | Facebook

Motanul a dispărut după zborul din România spre Belgia și a fost găsit la 17 zile de la dispariție în preajma aeroportului din Bruxelles. După atâtea zile de căutări și încercări disperate de a-și găsi prietenul patruped, Patricia a primit vestea fericită: Mișu a fost găsit.

„Mishu a fost găsit în apropierea aeroportului! Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru distribuiri!”, a anunțat stăpâna lui Mișu, care a povestit cum s-a petrecut totul. Tânăra a precizat pe rețelele sociale că mama ei, care a călătorit în același avion cu motanul care era transportat la cală, a primit o cușcă goală la destinație. Mișu evadase undeva între aeronavă și facilitățile aeroportului.

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Unde a fost găsit Mișu, la 17 zile de căutări disperate ale familiei. Motanul zburase de la Bacău la Bruxelles, iar la destinație stăpâna a primit o cușcă goală

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„Inima mea este frântă, dar refuz să renunț. Motanul meu iubit, Mishu, un mascul din rasa Chartreux, în vârstă de 10 ani, a dispărut pe 17 iulie 2026 pe Aeroportul din Bruxelles (BRU), după ce a sosit cu zborul Dan Air DN403 din Bacău, România. A fost un zbor direct, fără escale.

Mishu a călătorit cu aceeași aeronavă ca mama mea, fiind transportat în cala avionului, ca animal viu înregistrat.

La Aeroportul din Bacău, toate procedurile au fost respectate. A fost înregistrat, acceptat de compania aeriană și preluat pentru a fi încărcat în avion, în cușca sa de transport securizată. Când avionul a aterizat la Bruxelles, mama mea s-a dus să-l ridice.Însă, în loc să-l primească pe Mishu… i-a fost înmânată cușca lui de transport complet GOALĂ.

Personalul aeroportului i-a spus că Mishu a scăpat undeva între aeronavă și facilitățile aeroportului, în timp ce se afla încă în responsabilitatea companiei aeriene și/sau a firmei de handling la sol.

Nimeni nu a putut explica: unde anume a scăpat; cum a reușit să scape; cine l-a văzut; sau ce s-a întâmplat, de fapt.

A fost întocmit un Property Irregularity Report, însă, în mod incredibil, incidentul a fost înregistrat ca „Damaged Bag” (bagaj deteriorat), deși acesta NU era un bagaj.

Era un animal viu dispărut. Din acel moment, familia mea încearcă cu disperare să-l găsească”, a transmis stăpâna lui Mișu, la scurt timp de la dispariție.

Din fericire, motanul din rasa Chartreux a fost găsit și se poate întoarce acasă.

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