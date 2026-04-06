La ce gest a apelat Oana Lis pentru a cumpăra medicamentele lui Viorel Lis. De ce nu vrea să-l interneze la azil

Oana Lis a apelat la un gest neașteptat pentru a putea cumpăra medicamentele lui Viorel Lis. De altfel, vedeta nu vrea să-l interneze la azil. Iată care este motivul.

Oana Lis și soțul ei, Viorel Lis, trec prin momente dificile. Soția fostului edil al Capitalei se confruntă cu problemele financiare. În ciuda situației delicate în care se află, vedeta găsește soluții pentru a putea cumpăra medicamentele partenerului ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Viorel Lis a fost supus mai multor intervenții medicale de-a lungul anilor, iar Oana Lis i-a fost alături. Aceasta a avut grijă ca soțului ei să nu-i lipsească nimic.

Oana Lis, gest copleșitor pentru a putea cumpăra medicamentele lui Viorel Lis

De curând, soția fostului edil al Capitalei a apelat la un gest neașteptat pentru a face rost de bani. Aceasta și-a scos la vânzare obiecte personale și piese de mobilier cu scopul de a acoperi cheltuielile mari din ultima perioadă.

„Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate, de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați. Geanta costă 120 de lei, nu știu dacă e piton. Nu sâsâie. Iar tabloul costă 2.000 de lei, e realizat de un pictor moldovean, și e mare, are cam un metru lungime și un metru lățime”, a dezvăluit Oana Lis, potrivit click.ro.

De ce nu vrea Oana Lis să-l interneze pe Viorel Lis la azil

Oana Lis exclude posibilitatea de-al interna pe soțul ei la azil. Aceasta i-a promis partenerului ei ca îi va sta alături până la ultima lui suflare. De altfel, vedeta a mai scos la iveală faptul că cea mai mare frică a fostului edil al Capitalei este să stea într-un astfel de loc.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități, cu un handicap locomotor, și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme. Nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități…Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a mai adăugat Oana Lis, potrivit cancan.ro.