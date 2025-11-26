Oana Lis a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat cu soția fostului edil: „Au chemat oamenii de acolo salvarea”

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, a ajuns de urgență la spital după ce a avut parte de un incident dureros. Aceasta a primit ajutorul medicilor, iar acum se simte bine.

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, a ajuns de urgență la spital după ce a avut parte de un incident dureros | Facebook

Oana Lis a trecut prin momente dificile în urmă cu câteva zile. Soția fostului edil a căzut trotuar, iar în urma impactului și-a rupt mâna. Trecătorii au sunat la 112 atunci când au văzut-o, iar o ambulanță și-a făcut apariția la locul incidentului.

Partenera lui Viorel Lis a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca, iar ulterior a mers la Spitalul Foișor pentru control. Medicii i-au acordat primul ajutor, punându-i mâna în ghips. De asemenea, Oana Lis trebuie să urmeze și o serie de recomandări din partea specialiștilor pentru a se putea recupera rapid.

Ce vești a primit Oana Lis de la medici

Deși a primit vești bune de la medici, Oana Lis este nemulțumită că trebuie să stea cu mâna în ghips pentru o anumită perioadă. Mai mult, aceasta se confruntă și cu dureri mari în zona afectată.

Articolul continuă după reclamă

Pentru că nu își poate mișca mâna, Oana Lis nu-i poate acorda același ajutor soțului ei. Timp de șase săptămâni, partenera fostului edil va fi nevoită să se folosească de o singură mână pentru a-și desfășura activitățile de zi cu zi.

Vedeta a dezvăluit, în lacrimi, că trece printr-un moment dificil din viața ei. Cea mai mare durere a ei este faptul că nu își mai poate ajuta partenerul așa cum o făcea înainte de incidentul neașteptat.

Citește și: De ce nu acceptă Oana Lis să-l interneze pe Viorel la azil. Ce nu va putea face aceasta niciodată

”Am căzut cu forță, nu am avut de ce să mă țin și am căzut pe ciment, pe trotuar. M-am lovit la mână, la picioare, am căzut și cu capul pe trotuar. Au chemat oamenii de acolo salvarea, am fost la Spitalul Floreasca, acum am venit la Spitalul Foișor pentru control. (...)

Asta este tot ce îmi lipsea, după ce că abia mă descurcam cu Viorel, era foarte greu, acum mă ajută să mă îmbrac. L-am rugat să încerce să fie mai puternic”, a dezvăluit Oana Lis, potrivit spynews.ro.

Ce i-au spus medicii Oanei Lis după un control amănunțit

Chiar dacă a avut parte de o lovitură dureroasă, medicii i-au dat vești bune Oanei Lis. Se pare că vedeta a scăpat de operație deoarece fractura poate fi reparată cu ajutorul ghipsului.

Soția fostului edil începuse să își facă deja planuri despre cum își va ajuta partenerul dacă era nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

„Eram terminată. Nu am dormit toată noaptea. Mă gândeam cu cine îl las pe Viorel dacă eu trebuie să vin să mă operez. Groaznic, trăiesc o dramă pentru că suntem codependenți unul de celălalt. Am îmbătrânit zece ani în trei zile”, a mai adăugat Oana Lis, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent

Un lucru este cert, Oana Lis este un mare ajutor pentru Viorel Lis. Aceasta nu a renunțat la soțul ei atunci când au început să apară problemele de sănătate. Mai mult, vedeta a încercat să îi fie sprijin în momentele dificile.