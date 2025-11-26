Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Oana Lis a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat cu soția fostului edil: „Au chemat oamenii de acolo salvarea”

Oana Lis a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat cu soția fostului edil: „Au chemat oamenii de acolo salvarea”

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, a ajuns de urgență la spital după ce a avut parte de un incident dureros. Aceasta a primit ajutorul medicilor, iar acum se simte bine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 13:42 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 14:50
Galerie
Oana Lis, soția lui Viorel Lis, a ajuns de urgență la spital după ce a avut parte de un incident dureros | Facebook

Oana Lis a trecut prin momente dificile în urmă cu câteva zile. Soția fostului edil a căzut trotuar, iar în urma impactului și-a rupt mâna. Trecătorii au sunat la 112 atunci când au văzut-o, iar o ambulanță și-a făcut apariția la locul incidentului.

Partenera lui Viorel Lis a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca, iar ulterior a mers la Spitalul Foișor pentru control. Medicii i-au acordat primul ajutor, punându-i mâna în ghips. De asemenea, Oana Lis trebuie să urmeze și o serie de recomandări din partea specialiștilor pentru a se putea recupera rapid.

Ce vești a primit Oana Lis de la medici

Deși a primit vești bune de la medici, Oana Lis este nemulțumită că trebuie să stea cu mâna în ghips pentru o anumită perioadă. Mai mult, aceasta se confruntă și cu dureri mari în zona afectată.

Articolul continuă după reclamă

Pentru că nu își poate mișca mâna, Oana Lis nu-i poate acorda același ajutor soțului ei. Timp de șase săptămâni, partenera fostului edil va fi nevoită să se folosească de o singură mână pentru a-și desfășura activitățile de zi cu zi.

Vedeta a dezvăluit, în lacrimi, că trece printr-un moment dificil din viața ei. Cea mai mare durere a ei este faptul că nu își mai poate ajuta partenerul așa cum o făcea înainte de incidentul neașteptat.

Citește și: De ce nu acceptă Oana Lis să-l interneze pe Viorel la azil. Ce nu va putea face aceasta niciodată

”Am căzut cu forță, nu am avut de ce să mă țin și am căzut pe ciment, pe trotuar. M-am lovit la mână, la picioare, am căzut și cu capul pe trotuar. Au chemat oamenii de acolo salvarea, am fost la Spitalul Floreasca, acum am venit la Spitalul Foișor pentru control. (...)

Asta este tot ce îmi lipsea, după ce că abia mă descurcam cu Viorel, era foarte greu, acum mă ajută să mă îmbrac. L-am rugat să încerce să fie mai puternic”, a dezvăluit Oana Lis, potrivit spynews.ro.

Ce i-au spus medicii Oanei Lis după un control amănunțit

Chiar dacă a avut parte de o lovitură dureroasă, medicii i-au dat vești bune Oanei Lis. Se pare că vedeta a scăpat de operație deoarece fractura poate fi reparată cu ajutorul ghipsului.

Soția fostului edil începuse să își facă deja planuri despre cum își va ajuta partenerul dacă era nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

„Eram terminată. Nu am dormit toată noaptea. Mă gândeam cu cine îl las pe Viorel dacă eu trebuie să vin să mă operez. Groaznic, trăiesc o dramă pentru că suntem codependenți unul de celălalt. Am îmbătrânit zece ani în trei zile”, a mai adăugat Oana Lis, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent

Colaj cu Oana Lis în două ipostaze diferite
+3
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, Oana Lis este un mare ajutor pentru Viorel Lis. Aceasta nu a renunțat la soțul ei atunci când au început să apară problemele de sănătate. Mai mult, vedeta a încercat să îi fie sprijin în momentele dificile.

Primul mesaj transmis de Doru Octavian Dumitru după ce a fost internat în spital. Ce a dezvăluit comediantul... Dan Alexa și-a sărbătorit fiica mai mică. Ce imagine înduioșătoare a publicat cu cele două fetițe ale sale...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!" Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!"
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x