Nidia Moculescu, confesiuni emoționante la o lună de la moartea tatălui ei. Cum i-a apărut Horia Moculescu în vis

Nidia Moculescu a făcut dezvăluiri emoționante la o lună de la moartea tatălui ei. Se pare că Horia Moculescu i-a apărut în vis fiicei sale.

Nidia Moculescu a făcut dezvăluiri emoționante la o lună de la moartea tatălui ei | Facebook

Horia Moculescu s-a stins din viața pe data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Regretatul compozitor se afla internat în stare gravă la Institutul Clinic Matei Balș din București din cauza problemelor de sănătate.

Deși medicii au făcut tot ce au putut pentru a-l salva, corpul lui Horia Moculescu nu a mai rezistat. Vestea tristă a fost dată chiar de fiica acestuia în mediul online. Nidia Moculescu a transmis un mesaj dureros pe rețelele sociale.

Tânăra s-a ocupat în detaliu de înmormântarea tatălui ei. Aceasta a avut grijă să pregătească cu mare atenție ceremonia funerară.

Ce dezvăluiri sfâșietoare face Nidia Moculescu la o lună de la moartea tatălui ei

Articolul continuă după reclamă

La aproximativ o lună de la moartea lui Horia Moculescu, fiica acestuia nu poate trece peste pierderea suferită. Nidiei Moculescu îi este foarte greu să înțeleagă că marele compozitor nu se mai află lângă ea.

În aceste momente dificile, tânăra are aproape prietenii și familia. Aceștia o încurajează să fie puternică și îi oferă cele mai bune sfaturi.

Citește și: Ce pensie a avut Horia Moculescu și ce avere lasă în urmă regretatul compozitor. El s-a stins din viață la vârsta de 88 ani

„Da, am reușit să mă mai liniștesc puțin. Viața merge înainte. Sunt primele sărbători fără tatăl meu, nu mi-am făcut niciun plan. Vom vedea.

Ușor, ușor, lucrurile intră în normal. De Revelion nu am nimic antamat. Mă ajută și prietenii și rudele, nu este o problemă (n.r. cu cele creștinești).”, a dezvăluit fiica lui Horia Moculescu, potrivit spynews.ro.

Cum l-a visat Nidia Moculescu pe Horia Moculescu

Mai mult, Nidia Moculescu a avut parte și de „o vizită” din partea tatălui ei în vis. Tânăra l-a visat pe Horia Moculescu într-o ipostază ce a liniștit-o. Deși nu i-a transmis un mesaj clar fiicei sale, marele compozitor s-a lăsat văzut în timp ce se îndrepta spre lumină.

„L-am visat pe tata, da, l-am visat. Nu mi-a transmis nimic în vis, doar l-am văzut mergând spre lumină. Am interpretat asta ca fiind un semn de bine.”, a mai adăugat Nidia Moculescu, conform sursei citate mai sus.

Nidia Moculescu avea o relație foarte specială cu tatăl său

Puțini sunt cei care știu faptul că Nidia Moculescu și tatăl ei, Horia Moculescu, aveau o relație foarte specială. Tânăra se înțelegea de minune cu cel care a crescut-o, iar drept dovadă stau chiar pozele sale din mediul online.

Pe contul de Facebook, Nidia Moculescu are mai multe poze cu regretatul compozitor. Din imagini se poate observa că aceștia petreceau mult timp împreună, iar legătura dintre ei era deosebită.

Citește și: Aurelian Temișan și Nidia Moculescu, în lacrimi pe scena la un spectacol dedicat lui Horia Moculescu. Moment omagial emoționat

De asemenea, tânăra nu ezita să-i transmită pe rețelele sociale, tatălui ei, cât de mult îl iubește. Așadar, moartea lui Horia Moculescu a afectat-o cumplit pe Nidia Moculescu care a sperat până în ultimul moment că tatăl ei o să își revină.

Un lucru este cert, tinerei îi este foarte greu să treacă peste tragicul eveniment.