Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în joc

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 1 noiembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.
A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.
Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.
Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026
• Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25
• Joker: 28, 38, 40, 32, 20 + 5
• Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3
• Noroc: 3169691
• Noroc Plus: 695284
• Super Noroc: 198952
Jucătorii își pot verifica biletele pentru a afla dacă numerele alese se regăsesc printre cele extrase.
Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49 și Joker
Pentru extragerile de duminică, 1 noiembrie 2026, Loteria Română a anunțat reporturi importante. La Loto 6/49, categoria I, reportul a depășit 1,97 milioane de lei, echivalentul a peste 369.000 de euro.
La Noroc, reportul cumulat a fost de peste 1,67 milioane de lei, adică mai mult de 313.200 de euro. Și la Joker au fost puse în joc premii importante. La categoria I, reportul a depășit 892.000 de lei, echivalentul a peste 166.800 de euro, în timp ce la categoria a II-a suma reportată a fost de peste 382.900 de lei. La Loto 5/40, categoria I, reportul a fost de peste 175.200 de lei, iar la Super Noroc s-a înregistrat un report cumulat de peste 520.200 de lei.
Câți bani s-au câștigat la extragerile precedente
La tragerile de joi, 29 octombrie 2026, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei. La Loto 6/49, categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro, iar celălalt la o agenție loto din Adjud, județul Vrancea. Rezultatele extragerilor din 1 noiembrie 2026 pot fi consultate și pe platformele oficiale ale Loteriei Române, unde sunt publicate informațiile privind câștigurile și validarea biletelor.Cum să cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu. Trucul simplu care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute...