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Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în joc

Rezultatele loto la extragerile de azi, 1 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 19:51 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 19:51
Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în joc | Shutterstock/AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 1 noiembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026

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• Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25

• Joker: 28, 38, 40, 32, 20 + 5

• Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3

• Noroc: 3169691

• Noroc Plus: 695284

• Super Noroc: 198952

Jucătorii își pot verifica biletele pentru a afla dacă numerele alese se regăsesc printre cele extrase.

Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49 și Joker

Pentru extragerile de duminică, 1 noiembrie 2026, Loteria Română a anunțat reporturi importante. La Loto 6/49, categoria I, reportul a depășit 1,97 milioane de lei, echivalentul a peste 369.000 de euro.
La Noroc, reportul cumulat a fost de peste 1,67 milioane de lei, adică mai mult de 313.200 de euro. Și la Joker au fost puse în joc premii importante. La categoria I, reportul a depășit 892.000 de lei, echivalentul a peste 166.800 de euro, în timp ce la categoria a II-a suma reportată a fost de peste 382.900 de lei. La Loto 5/40, categoria I, reportul a fost de peste 175.200 de lei, iar la Super Noroc s-a înregistrat un report cumulat de peste 520.200 de lei.

Câți bani s-au câștigat la extragerile precedente

La tragerile de joi, 29 octombrie 2026, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei. La Loto 6/49, categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro, iar celălalt la o agenție loto din Adjud, județul Vrancea. Rezultatele extragerilor din 1 noiembrie 2026 pot fi consultate și pe platformele oficiale ale Loteriei Române, unde sunt publicate informațiile privind câștigurile și validarea biletelor.

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