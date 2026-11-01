Când este Black Friday 2026 în România. Datele reducerilor la eMAG, Altex, Flanco, Fashion Days și alte magazine

Când este Black Friday 2026 în România. Calendarul reducerilor la eMAG, Altex, Flanco, Fashion Days, Dedeman și alte magazine importante.

Black Friday 2026 se apropie, iar marile magazine din România au început deja să anunțe perioadele în care vor avea loc reducerile. În timp ce unele campanii au debutat încă din octombrie, altele sunt programate pentru primele zile ale lunii noiembrie.

Când începe Black Friday la eMAG, Altex, Flanco, Fashion Days și alte magazine importante, dar și ce trebuie să verifici înainte de a face cumpărături.

Black Friday 2026 aduce reduceri la electronice, electrocasnice, îmbrăcăminte, produse de înfrumusețare și articole pentru casă. În România, campaniile nu se desfășoară într-o singură zi, deoarece fiecare retailer își stabilește propriul calendar. Anul acesta, unele magazine au început promoțiile încă din luna octombrie, în timp ce altele pregătesc lansarea ofertelor pentru începutul lunii noiembrie.

Când este Black Friday 2026 la eMAG

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eMAG organizează Black Friday 2026 vineri, 6 noiembrie. Data a fost confirmată de retailer, iar campania principală se va desfășura într-o singură zi. Clienții vor putea urmări reducerile la telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice, produse pentru casă și multe alte categorii. Potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială eMAG Marketplace, ediția de Black Friday din 2025 a generat comenzi în valoare de aproximativ 986 de milioane de lei.

Black Friday 2026 la Altex și Media Galaxy

La Altex, campania de Black Friday a început pe 29 octombrie și se încheie pe 18 noiembrie 2026.

Reducerile sunt organizate în trei etape:

• 29 octombrie – 4 noiembrie;

• 5 – 11 noiembrie;

• 12 – 18 noiembrie.

Ofertele sunt disponibile atât online, cât și în magazinele fizice Altex și Media Galaxy. Printre produsele incluse în campanie se numără televizoare, telefoane, laptopuri, electrocasnice, articole pentru casă și produse de îngrijire personală.

Când este Black Friday 2026 la Flanco

Flanco organizează una dintre cele mai lungi campanii de Black Friday din România. Reducerile au început pe 22 octombrie și continuă până pe 30 noiembrie 2026.

În această perioadă, clienții pot găsi oferte la electrocasnice mari și mici, televizoare, telefoane, laptopuri și alte produse electronice. Campania se desfășoară atât în magazinele fizice, cât și online.

Black Friday 2026 la Fashion Days

Fashion Days organizează campania de Black Friday în perioada 1-8 noiembrie 2026, potrivit calendarului reducerilor prezentat în presa economică.

Ofertele vizează produse vestimentare, încălțăminte, accesorii și articole de la diferite branduri. Pentru disponibilitatea produselor și condițiile promoțiilor, cumpărătorii trebuie să consulte platforma magazinului.

Când începe Black Friday la Dedeman

Dedeman a anunțat oficial că reducerile de Black Friday 2026 se desfășoară în perioada 6-15 noiembrie.

Campania include produse pentru casă și grădină, mobilier, scule electrice, materiale pentru amenajări și articole de bricolaj. Ofertele vor fi disponibile online, în aplicație și în magazinele fizice, în limita stocurilor.

Alte magazine care participă la Black Friday 2026

Și alți retaileri au pregătit campanii pentru această perioadă. evoMAG a început reducerile pe 29 octombrie, campania fiind programată să continue până pe 15 noiembrie. În domeniul produselor cosmetice și de îngrijire personală, Notino a desfășurat o campanie de reduceri între 26 octombrie și 1 noiembrie.

Când este Black Friday 2026 în restul lumii

În Statele Unite, Black Friday are loc în vinerea de după Ziua Recunoștinței. În 2026, această dată este 27 noiembrie. În România, numeroși retaileri au ales să organizeze reducerile mai devreme, unele campanii începând chiar din octombrie.

Cum verifici dacă reducerile de Black Friday sunt reale

Înainte de a cumpăra un produs, este important să verifici evoluția prețului și să compari ofertele mai multor magazine.

Potrivit legislației privind reducerile de preț, prețul anterior afișat de comerciant trebuie să fie, în general, cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.

De asemenea, pentru majoritatea cumpărăturilor online, consumatorii beneficiază de un drept legal de retragere din contract în termen de 14 zile, cu anumite excepții.

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