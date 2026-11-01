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Elwira Petre, experiență inedită în interiorul Marii Piramide din Giza. Ce avertisment le-a transmis turiștilor | VIDEO

Elwira Petre a vizitat interiorul Marii Piramide din Giza și a povestit experiența. Ce avertisment le-a transmis turiștilor și ce imagini a publicat.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 16:50 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 16:51
Elwira Petre, experiență inedită în interiorul Marii Piramide din Giza | instagram.com
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Elwira Petre a avut parte de o experiență memorabilă în Egipt, unde a vizitat interiorul Marii Piramide a lui Keops. Vedeta a publicat imagini spectaculoase și a povestit prin ce a trecut pentru a ajunge în Camera Regelui. Deși a fost impresionată de vizită, soția lui Mihai Petre a transmis și un avertisment important celor care își doresc să descopere acest loc.

Elwira Petre a avut parte de o experiență de neuitat în Egipt, unde a vizitat interiorul Marii Piramide a lui Keops, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume.

Vedeta a publicat pe rețelele sociale imagini din timpul vizitei și le-a povestit urmăritorilor cum a fost să străbată pasajele înguste ale piramidei.

Deși a fost impresionată de ceea ce a descoperit, Elwira Petre a recunoscut că experiența nu este potrivită pentru oricine, mai ales pentru persoanele care se confruntă cu claustrofobie.

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Elwira Petre, avertisment pentru turiștii care vor să viziteze Marea Piramidă din Giza

Vedeta a explicat că drumul spre Camera Regelui presupune traversarea unor coridoare înguste, întunecate și foarte joase. În anumite porțiuni, vizitatorii trebuie să înainteze aplecați, iar temperatura ridicată poate face experiența și mai solicitantă: „Intrarea seamănă cu cea într-o peșteră: un culoar îngust și întunecos, urmat de un pasaj în pantă, unde trebuie să mergi aplecat. Pe măsură ce urci, căldura devine tot mai puternică”, a povestit Elwira Petre pe Instagram.

Aceasta a explicat că, înainte de Marea Galerie, turiștii trebuie să traverseze un alt pasaj dificil: „Înainte de Marea Galerie mai există un culoar scurt, extrem de jos, prin care trebuie să înaintezi aproape ghemuit. Apoi ajungi în Camera Regelui, unde se află sarcofagul faraonului Keops”, a mai precizat vedeta.

Ce recomandări le-a făcut Elwira Petre celor care vor să viziteze piramida

Dincolo de imaginile spectaculoase, Elwira Petre a oferit și câteva sfaturi practice pentru turiști. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, accesul în interiorul Marii Piramide necesită un bilet separat de cel pentru platoul Giza. Vedeta a menționat un tarif de 1.000 de lire egiptene pentru interior și 700 de lire egiptene pentru accesul pe platou, precizând că anumite categorii de vizitatori beneficiază de reduceri. Elwira a atras atenția și asupra condițiilor din interior, unde căldura și spațiile înguste pot crea disconfort:

„Nu recomand vizita persoanelor cu claustrofobie sau probleme cardiace, respiratorii ori serioase de spate”, a transmis aceasta.

Vedeta le-a recomandat turiștilor să aibă apă la ei și să poarte încălțăminte sport comodă. În ciuda dificultăților, Elwira Petre a mărturisit că experiența a meritat pe deplin: „Să pășești în interiorul unei construcții vechi de aproximativ 4.500 de ani este o emoție greu de descris”, a spus ea. La final, vedeta și-a provocat urmăritorii cu o întrebare: „Noi am bifat-o! Voi ați avea curaj?”

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