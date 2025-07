Lily Allen, mărturisire șocantă despre avorturi multiple. Cântăreața a dezvăluit detalii extrem de sensibile despre viața ei

Lily Allen a recunoscut că „nu-și amintește” de câte ori a făcut avort, vorbind deschis despre contracepție într-o discuție cu cea mai bună prietenă a ei, Miquita Oliver.

În podcastul „Miss Me?”, cântăreața de 40 de ani a descris sistemul ei reproducător drept „un dezastru total” și a mărturisit că „rămânea însărcinată tot timpul”.

Lily Allen, mărturisire șocantă despre avorturi multiple

Vorbind despre metodele contraceptive, Lily a spus: „Îmi amintesc doar că acum am un sterilet (IUD). Cred că sunt la al treilea, poate al patrulea sterilet, și îmi amintesc că înainte de asta era un dezastru total. Da, rămâneam însărcinată tot timpul, tot timpul”.

Când Miquita, 41 de ani, a spus că nu știe dacă Lily a făcut vreodată o întrerupere de sarcină, Lily a început să fredoneze melodia „My Way” a lui Frank Sinatra: „Avorturi... am avut câteva... dar, pe de altă parte... nu-mi amintesc exact câte”.

Râzând, a continuat: „Nu-mi amintesc. Cred că… aș zice patru sau cinci”.

Miquita a răspuns: „Și eu am avut vreo cinci! Lily, nu-mi vine să cred... sunt atât de fericită că putem vorbi deschis despre asta, fără frică, fără să fim judecate. Se pare că am avut cam același număr de avorturi”.

Lily a rememorat apoi o experiență din trecut, spunând: „Îmi amintesc că am rămas însărcinată, iar bărbatul respectiv a plătit pentru avort, iar mie mi s-a părut atât de romantic!”.

Miquita a intervenit: „Chiar cred că e romantic! Nu ți se pare romantic?”, iar Lily a răspuns: „Sunt eu nebună? De ce? Să scap de problemă?”.

Fosta prezentatoare „Popworld” a argumentat: „Nu, dar dacă amândoi sunteți de acord – «hai să nu facem asta», «nici eu nu vreau», «n-am bani», «lasă că rezolv eu...»”.

Totuși, Lily nu a fost de acord: „Nu mi se pare nici generos, nici romantic. Gândește-te la acea «investiție»… cât e, 500 de lire? Un copil costă mult mai mult”.

După ce i-a plătit avortul, fostul iubit a rupt orice legătură ea

Cântăreața a povestit că, după avort, nu a mai primit niciun semn de la acel bărbat, dar a adăugat: „Sincer, e de înțeles. Eram o nebună… încă sunt!”.

Miquita, care nu are copii, a spus că obișnuia să se simtă „rușinată” să admită că a făcut mai mult de un avort: „Mi-era rușine să recunosc că am avut mai multe avorturi. Dar de ce naiba ar trebui să-mi fie rușine? Am avut câteva”, a spus ea, conform Daily Mail.

Lily – mamă a două fiice, Ethel (13 ani) și Marnie (11 ani), din căsnicia cu fostul soț Sam Cooper – s-a arătat iritată de ideea că trebuie să justifice decizia de a întrerupe o sarcină.

Ea a explicat: „Chiar mă enervează, și am mai spus-o public. Am văzut pe Instagram meme-uri distribuite de conturi pro-avort sau ceva de genul, de fiecare dată când apare discuția asta, și brusc oamenii încep să posteze lucruri despre motive extraordinare pentru a face un avort”.

„Ca de exemplu: «Mătușa mea a avut un copil cu o dizabilitate» sau ceva de genul «dacă ducea sarcina până la capăt, murea, așa că a trebuit». E ca și cum... tăceți din gură! Pur și simplu: «Nu vreau un copil acum». Atât. «Nu vreau un copil» e un motiv suficient de bun”.

Lily și-a exprimat anterior public sprijinul pentru dreptul femeii de a alege, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat decizia Roe vs. Wade, în 2022. La acel moment, Lily a urcat pe scenă în timpul concertului Oliviei Rodrigo de la Glastonbury, unde au cântat împreună piesa ei din 2009, „F** You*”, ca formă de protest față de hotărâre.