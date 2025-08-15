Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului de infidelitate

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit la câteva luni de la divorț după ce artistul a adus acuzații neașteptate la adresa ei. Tânăra s-a decis să lămurească situație.

Delia și Lino Golden au hotărât să meargă pe drumuri separate în urmă cu câteva luni. Deși nu au divorțat de mult timp, tânăra și-a asumat relația cu noul partener, esteticianul vedetelor, Auday Al-Ahmad.

După ce a anunțat că și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat, artistul a acuzat-o de infidelitate. Dezvăluirile sale au făcut-o pe fosta soție să răbufnească. Aceasta a reacționat imediat, încercând să clarifice situația delicată în care a fost pusă.

Ce spune Delia despre acuzațiile fostului soț, Lino Golden, despre infidelitate

Delia a ținut neapărat să scoată în evidență că nu i-a fost infidelă artistului. Mai mult, aceasta a punctat faptul că declarațiile fostului partener au deranjat-o, motiv pentru care nu a rămas indiferentă.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui. Nu s-a întâmplat (n.r. să-l înșele). Vreau să spun că, până să-l cunosc pe doctorul Auday, eu am dovada când am început colaborarea cu el, atunci l-am și cunoscut pe acest om. L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer.

Am întrebat-o la ce doctor merge, pentru că îmi place cum arată. M-a trimis la doctorul Auday, pe care eu nu îl cunoșteam. Asta s-a întâmplat acum o lună și ceva, atunci ne-am cunoscut. Relația dintre noi a început mult mai târziu după ce ne-am cunoscut, în perioada în care am fost surprinși la mare”, a dezvăluit tânăra, potrivit spynews.ro.

„Mai sunt oameni care zic că Lino m-a dus la doctorul Auday. Nu există așa ceva. M-am dus singură, prin prietena mea. Ea este cea care ne-a făcut conexiunea. Eu am stat singură, fără niciun contact cu un alt bărbat, până în momentul în care l-am cunoscut pe Auday. El a fost primul.

Eu nu am avut pe nimeni, nu am înșelat niciodată, nu am jucat la două capete niciodată. Nu sunt genul acesta de femeie. Tocmai din acest motiv mă deranjează aluziile. El nu poate să ne spună nouă că nu a avut niciun fel de contact cu o altă femeie”, a mai punctat Delia.

Tânăra a susținut că cel care a trecut foarte ușor peste separare a fost chiar Lino Golden, care ar fi încercat să își găsească alinarea în brațele altor femei chiar din prima lună după despărțire.

„Eu, personal, știu că a avut contact cu alte femei încă din prima lună după ce noi ne-am despărțit. Spre deosebire de el, eu am ales să fiu în totalitate asumată și transparentă, pentru că despre asta este vorba în meseria pe care o practic. Oamenii au încredere totală în mine. Nu poți avea încredere totală într-un om care se ascunde.

Eu am fost asumată și transparentă din toate punctele de vedere și nu o să permit nimănui să-mi strice imaginea pe care am creat-o prin propriile puteri (...) Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare, din moment ce sunt declarații mincinoase. Aș avea șanse de câștig de 100%, însă nu o să fac asta, pentru că poate putem să renunțăm la aceste afirmații pe cale amiabilă. Asta aș prefera, dar pot să acționez și legal dacă el continuă”, a mai zis ea, conform sursei citate mai sus.