Lino Golden i-a adus acuzații dure Deliei, după ce s-a afișat cu un alt bărbat: „O femeia nu pleacă dacă”. Artistul a rupt tăcerea

După ce Delia a fost surprinsă în compania altui bărbat, Lino Golden a rupt tăcerea și a făcut declarații neașteptate pe rețelele de socializare.

Ceea ce părea a fi un divorț în termeni amiabili este la un pas să se transforme într-un adevărat scandal. Lino Golden și Delia au format un cuplu timp de aproape trei ani. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu câteva luni, după ce, anul trecut, s-au căsătorit civil.

După ce Cancan a publicat imagini care o surprindeau pe Delia în compania medicului estetician Dr. Auday Al-Ahmad, la mare, Lino Golden a rupt tăcerea și a dat de înțeles că ar fi fost înșelat.

Lino Golden, acuzații dure la adresa fostei soții

După nenumărate încercări de a repara relația, Lino Golden și Delia Salchievici au decis să semneze actele de divorț. La patru luni de la ruptură, tânăra a fost surprinsă în compania medicului estetician preferat de vedere, Dr. Auday Al-Ahmed, în timp ce se aflau pe o plajă din Mamaia.

Dacă de la divorț și până acum, Lino Golden a preferat să păstreze discreția, iată că, acum, a reacționat și a dat de înțeles, printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, că despărțirea dintre el și Delia ar fi survenit din cauza indifelității.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soțul ei dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată. Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aș fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiați. Nu vreau scandal. Vreau liniște. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a fost mesajul lui Lino Golden, transmis pe contul personal de Instagram.

Ce declarații făcea Lino Golden despre divorț

În urmă cu doar două săptămâni, Lino Golden vorbea pentru Cancan despre divorțul de Delia.

„Aveam vieți separate, dar în rest, 90% din timp stăteam împreună. 10% mergeam la concert, 10%... Ea nu prea pleca pe nicăieri. Adică stăteam non-stop împreună în casă. Ceea ce nu era un lucru rău, mie îmi plăcea. Ne plăcea amândurora, doar că, la un moment dat, am realizat că nu e bine chestia asta, să stai cu cineva așa bot în bot, non-stop, că intervin plictiseala, certuri degeaba. Adică nu ne-am certat niciodată pe ceva real, până acum.

Îmi doream o familie. Simțeam că e femeia care poate să fac chestia asta. A venit din suflet când am cerut-o. N-a fost nimic. Ea n-a bătut niciodată vreun apropo. Eu luam inelul și-l țineam special să-l dau la ziua mea. Adică era plănuit oricum și n-a avut niciodată vreo glumă de asta cum fac femeile (…)

Nu, niciodată (nu au fost scandaluri mari). Nu, pentru că, în primul rând, aveam foarte mult respect față de ea și de familia ei. Nu puteam să mai văd a doua zi cu socrii ştiind că am făcut chestii de genul. Adică n-am trecut niciodată de bariera aia. Ok, certuri normale care au loc în orice cuplu, dar niciodată n-am depășit limita aia în care să nu mai ținem cont de respectul reciproc (…)

După divorț am mai încercat să ne împăcăm, dar deja era prea târziu”, a dezvăluit Lino Golden pentru sursa citată mai sus.