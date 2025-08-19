Nicolae Guță și-a botezat cel de-al 12-lea copil. Selim George a fost creștinat la vârsta de trei ani. Primele imagini

Nicolae Guță și-a botezat al 12-lea copil. Primele imagini de la creștinarea lui Selim George!

Nicolae Guță a avut parte de un moment de sărbătoare odată cu creștinarea celui mai mic membru al familiei, băiețelul Selim George. Deși micuțul a venit pe lume în primăvara anului 2022, părinții au decis ca botezul să fie organizat de curând, într-un cadru deosebit.

Nicolae Guță l-a creștinat pe cel de-al 12-lea copil

Nicolae Guță a devenit tată pentru a 12-a oară în primăvara anului 2022.

„Foarte fericit... Pentru mine, copiii au fost și vor fi întotdeauna o binecuvântare de la Dumnezeu. Deja are aproape șase săptămâni și îl cheamă Selim. A avut nașterea prin cezariană (nr. soția), dar acum este ok. Edan este fericit, spre surprinderea mea, mă așteptam să fie foarte gelos, dar chiar îl iubește și îl adoră... Îmi spune <<Tati, mă lași să îl pup pe bebeluș?>>”, declara Nicolae Guță, la acel moment, pentru Antena Stars, citat de Spynews.

De curând, celebrul manelist și partenera sa, Cristina, și-au botezat băiețelul, pe Selim George, la vârsta de trei ani, iar evenimentul a fost unul cu adevărat special.

Nicolae Guță a ales să poarte o ținută sport de lux. Îmbrăcat cu un tricou de marcă, pantaloni sport și sneakerși moderni, cântărețul de manele a atras privirile celor prezenți. Cristina, mama micuțului, a ales să îmbrace o rochie aurie, mulată pe corp, care i-a pus în valoare silueta. Pe cap a purtat o coroană tip diademă.

Trusoul micuțului Selim George a fost și el în centrul atenției. Într-o nuanță de alb, a fost personalizat cu numele copilului, potrivit Cancan și Spynews.

Evenimentul a marcat o nouă etapă în viața cântărețului de manele, care se mândrește cu o familie numeroasă. Selim George este cel de-al 12-lea copil al său, iar venirea acestuia pe lume a adus o mare bucurie în casa celor doi părinți. Copiii din relațiile anterioare au rămas mereu parte din viața lui Nicolae Guță.

Nicolae Guță și Cristina își mai doresc un copil

Invitat în urmă cu ceva timp în platoul Xtra Night Show, Nicolae Guță a mărturisit că are grijă de toți copiii lui, dar și de mamele lor. Cristinei, actuala femeie din viața lui, i-a făcut casă la ea în sat. De asemenea, cântărețul de manele a dezvăluit că își mai dorește un copil.

„Mai avem plănuit încă un copil și gata. Eu mi-aș fi dorit din toată inima să am mulți frați”, a declarat Nicolae Guță, citat de Spynews.

