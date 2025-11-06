Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa. Locuința actorului dispune de buncăr și de o sală de cinema impresionantă

Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa. Locuința actorului dispune de buncăr și de o sală de cinema impresionantă

Liviu Vârciu are o casă de vis în nordul Capitalei, însă puțini sunt cei care știu că actorul a avut nevoie de un împrumut pentru a o finaliza. Descoperă cine l-a ajutat și despre ce sumă este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 16:57 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 14:01
Galerie
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa | Antena 1

Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste așa cum mulți alții doar visează. Cei doi nu doar că sunt mai fericiți ca niciodată alături copiii lor, ci se bucură și de un „palat” de lux situat într-o zonă de top a Capitalei care a stârnit vâlvă în mediul online în ultimele zile.

Actorul a recunoscut că până la a ajunge la casa visurilor lor, drumul nu a fost deloc ușor, mai ales că a avut nevoie de un ajutor financiar considerabil pe care l-a primit în cele din urmă din partea unei persoane publice din țara noastră.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Liviu Vârciu i l-a transmis fiicei sale de ziua ei de naștere. Anastasia a împlinit 8 ani

Liviu Vârciu a primit ajutor de la Nea Mărin pentru a finaliza vila din Băneasa

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu aproximativ 10 ani, Liviu Vârciu și-a achiziționat un teren în nordul capitalei și a început să pună bazele unuia dintre cele mai mari proiecte de suflet la care a muncit vreodată.

Pentru a finaliza impresionanta vilă cu buncăr și sală de cinema, actorul a fost nevoit să primească ajutorul lui Nea Mărin, care i-a împrumutat o sumă mare în valoare de 50 000 de euro.

„M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casă pe care încerc să o finalizez și nea Marin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a recunoscut acesta în urmă cu cu ceva timp la Antena Stars.

Citește și: Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu apare în niciun film al lui Liviu Vârciu. Ce a dezvăluit prezentatorul TV

Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa. Locuința actorului dispune de buncăr și de o sală de cinema impresionantă

Liviu Vârciu a fost atent la toate detaliile atunci când a venit vorba despre propria casă. El a mers zilnic pe șantier și a pus la punct tot ce și-a dorit fără să se uite la bani și a făcut chiar și o glumă despre buncărul pe care l-a gândit până la cel mai mic detaliu.

„La subsol e buncăr: am beton de 350, fier de 25… Am băgat să fie… Dacă vine bomba atomică, buncărul meu ţine” spunea acesta în perioada lucrărirlor, potrivit Click!

La parter, locuința dispune de un living spațios, cu o bucătărie superbă și o terasă care se întinde pe o suprafață de 50 de metri pătrați, în timp ce la etaj se află dormitoarele și cinematograful pe care actorul și l-a dorit enorm de mult.

„Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe internet” spunea acesta potrivit sursei de mai sus.

Vila este extrem de elegantă și modernă, iar detaliile mici, dar care fac diferența sunt cu adevărat spectaculoase.

Spre exemplu, elementele de marmură, luminile ambientale și mobilierul alb fac ca totul să pară rupt dintr-o revistă de specialitate, semn că atât el, cât și soția lui au gusturi bune atunci când vine vorba despre amenajat.

Iată o filmare din casa lor de vis:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Liviu Vârciu
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi

Ce va face Adrian Cula cu hainele Marinelei Chelaru. Unde vor ajunge piesele vestimentare ale regretatei actrițe... Mesajul emoționant al lui Jorge pentru soția lui, Ramona, de ziua ei de naștere. Cum arată partenera lui la 53 ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
Observatornews.ro Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce va face Adrian Cula cu hainele Marinelei Chelaru. Unde vor ajunge piesele vestimentare ale regretatei actrițe
Ce va face Adrian Cula cu hainele Marinelei Chelaru. Unde vor ajunge piesele vestimentare ale regretatei actrițe
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți Catine.ro
La ce preț se vinde un tablou pictat de Mihai Trăistariu. Artistul s-a gândit să își deschidă o nouă afacere
La ce preț se vinde un tablou pictat de Mihai Trăistariu. Artistul s-a gândit să își deschidă o nouă afacere
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025 Libertatea.ro
Combinatul de la Galați ținea în picioare imperiul lui Sanjeev Gupta. „Nu putem eșua, chiar dacă ar trebui să vindem câțiva copii”
Combinatul de la Galați ținea în picioare imperiul lui Sanjeev Gupta. „Nu putem eșua, chiar dacă ar... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se... Jurnalul
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x