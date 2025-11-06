Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa. Locuința actorului dispune de buncăr și de o sală de cinema impresionantă

Liviu Vârciu are o casă de vis în nordul Capitalei, însă puțini sunt cei care știu că actorul a avut nevoie de un împrumut pentru a o finaliza. Descoperă cine l-a ajutat și despre ce sumă este vorba.

Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa | Antena 1

Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste așa cum mulți alții doar visează. Cei doi nu doar că sunt mai fericiți ca niciodată alături copiii lor, ci se bucură și de un „palat” de lux situat într-o zonă de top a Capitalei care a stârnit vâlvă în mediul online în ultimele zile.

Actorul a recunoscut că până la a ajunge la casa visurilor lor, drumul nu a fost deloc ușor, mai ales că a avut nevoie de un ajutor financiar considerabil pe care l-a primit în cele din urmă din partea unei persoane publice din țara noastră.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Liviu Vârciu i l-a transmis fiicei sale de ziua ei de naștere. Anastasia a împlinit 8 ani

Liviu Vârciu a primit ajutor de la Nea Mărin pentru a finaliza vila din Băneasa

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu aproximativ 10 ani, Liviu Vârciu și-a achiziționat un teren în nordul capitalei și a început să pună bazele unuia dintre cele mai mari proiecte de suflet la care a muncit vreodată.

Pentru a finaliza impresionanta vilă cu buncăr și sală de cinema, actorul a fost nevoit să primească ajutorul lui Nea Mărin, care i-a împrumutat o sumă mare în valoare de 50 000 de euro.

„M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casă pe care încerc să o finalizez și nea Marin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a recunoscut acesta în urmă cu cu ceva timp la Antena Stars.

Citește și: Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu apare în niciun film al lui Liviu Vârciu. Ce a dezvăluit prezentatorul TV

Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa. Locuința actorului dispune de buncăr și de o sală de cinema impresionantă

Liviu Vârciu a fost atent la toate detaliile atunci când a venit vorba despre propria casă. El a mers zilnic pe șantier și a pus la punct tot ce și-a dorit fără să se uite la bani și a făcut chiar și o glumă despre buncărul pe care l-a gândit până la cel mai mic detaliu.

„La subsol e buncăr: am beton de 350, fier de 25… Am băgat să fie… Dacă vine bomba atomică, buncărul meu ţine” spunea acesta în perioada lucrărirlor, potrivit Click!

La parter, locuința dispune de un living spațios, cu o bucătărie superbă și o terasă care se întinde pe o suprafață de 50 de metri pătrați, în timp ce la etaj se află dormitoarele și cinematograful pe care actorul și l-a dorit enorm de mult.

„Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe internet” spunea acesta potrivit sursei de mai sus.

Vila este extrem de elegantă și modernă, iar detaliile mici, dar care fac diferența sunt cu adevărat spectaculoase.

Spre exemplu, elementele de marmură, luminile ambientale și mobilierul alb fac ca totul să pară rupt dintr-o revistă de specialitate, semn că atât el, cât și soția lui au gusturi bune atunci când vine vorba despre amenajat.

Iată o filmare din casa lor de vis:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi