Lora a cerut de urgență protecția Poliției. Cu ce situație se confruntă artista: ”M-au amenințat că mă omoară!”

Lora a cerut protecția Poliției după ce a primit amenințări cu moartea în mediul online. Artista a depus plângere împotriva a doi bărbați și spune că s-a temut pentru viața ei.

Lora s-a văzut nevoită să ceară de urgență protecția Poliției după ce s-a simțit amenințată. Artista a povestit că s-a temut pentru viața ei și a decis să ia măsuri drastice după ce a primit mai multe mesaje de amenințare cu moartea.

Vedeta a trecut prin momente tensionate din cauza unor mesaje violente primite pe platformele de socializare. Acestea ar fi venit din partea a doi bărbați diferiți, iar conținutul lor a șocat-o complet.

Uimită și speriată de gravitatea situației, artista a decis să meargă la Poliție și să depună plângere împotriva celor doi. Lora nu se aștepta să ajungă într-o astfel de situație, însă s-a temut ca lucrurile să nu degenereze și realitatea să se transforme într-un coșmar.

Deși este una dintre cele mai admirate artiste din România, Lora spune că în spatele imaginii perfecte s-a confruntat de multe ori cu situații dificile din cauza mesajelor primite pe rețelele de socializare. De această dată însă, amenințările au fost atât de grave încât artista a considerat că doar autoritățile se mai pot ocupa de caz.

Vedeta a mărturisit că această experiență a făcut-o să fie mult mai atentă la ceea ce postează în mediul online și consideră că astfel de gesturi nu trebuie ignorate sau tratate ca simple glume.

„M-au amenințat cu moartea, cu violență. Între timp, Poliția mi-a transmis că și-au cerut scuze, că au fost influențați. Consider că dacă vrei să se schimbe ceva în societatea asta, trebuie să faci un efort și să descurajezi astfel de devianțe. Internetul nu e o lume paralelă în care ne putem spune orice și apoi să rezolvăm cu scuze. Consumul meu nu mai poate fi recuperat”, a spus Lora pentru Cancan.

Cei doi bărbați ar fi încercat ulterior să își schimbe poziția și să obțină scoaterea de sub urmărire penală. Totuși, procesul a început deja, iar aceștia încearcă acum să îi convingă pe judecători că nu ar trebui trași la răspundere.

Lora este de părere că există limite care nu ar trebui niciodată depășite. Pentru artistă, amenințările cu moartea nu reprezintă simple glume, motiv pentru care a ales să acționeze în instanță.

„Libertatea ta de exprimare se oprește unde libertatea mea e amenințată”, a transmis artista.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Vedeta a promis că își va ține urmăritorii la curent cu evoluția cazului prin intermediul rețelelor de socializare.