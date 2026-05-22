Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Lora a cerut de urgență protecția Poliției. Cu ce situație se confruntă artista: ”M-au amenințat că mă omoară!”

Lora a cerut de urgență protecția Poliției. Cu ce situație se confruntă artista: ”M-au amenințat că mă omoară!”

Lora a cerut protecția Poliției după ce a primit amenințări cu moartea în mediul online. Artista a depus plângere împotriva a doi bărbați și spune că s-a temut pentru viața ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 16:20 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 16:21
Galerie
Lora a cerut protecția Poliției după ce a primit amenințări cu moartea în mediul online. Artista a depus plângere împotriva a doi bărbați și spune că s-a temut pentru viața ei. | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Lora s-a văzut nevoită să ceară de urgență protecția Poliției după ce s-a simțit amenințată. Artista a povestit că s-a temut pentru viața ei și a decis să ia măsuri drastice după ce a primit mai multe mesaje de amenințare cu moartea.

Lora a cerut de urgență protecția Poliției

Vedeta a trecut prin momente tensionate din cauza unor mesaje violente primite pe platformele de socializare. Acestea ar fi venit din partea a doi bărbați diferiți, iar conținutul lor a șocat-o complet.

Uimită și speriată de gravitatea situației, artista a decis să meargă la Poliție și să depună plângere împotriva celor doi. Lora nu se aștepta să ajungă într-o astfel de situație, însă s-a temut ca lucrurile să nu degenereze și realitatea să se transforme într-un coșmar.

Articolul continuă după reclamă

Deși este una dintre cele mai admirate artiste din România, Lora spune că în spatele imaginii perfecte s-a confruntat de multe ori cu situații dificile din cauza mesajelor primite pe rețelele de socializare. De această dată însă, amenințările au fost atât de grave încât artista a considerat că doar autoritățile se mai pot ocupa de caz.

Vedeta a mărturisit că această experiență a făcut-o să fie mult mai atentă la ceea ce postează în mediul online și consideră că astfel de gesturi nu trebuie ignorate sau tratate ca simple glume.

„M-au amenințat cu moartea, cu violență. Între timp, Poliția mi-a transmis că și-au cerut scuze, că au fost influențați. Consider că dacă vrei să se schimbe ceva în societatea asta, trebuie să faci un efort și să descurajezi astfel de devianțe. Internetul nu e o lume paralelă în care ne putem spune orice și apoi să rezolvăm cu scuze. Consumul meu nu mai poate fi recuperat”, a spus Lora pentru Cancan.

Cu ce situație se confruntă artista

Cei doi bărbați ar fi încercat ulterior să își schimbe poziția și să obțină scoaterea de sub urmărire penală. Totuși, procesul a început deja, iar aceștia încearcă acum să îi convingă pe judecători că nu ar trebui trași la răspundere.

Lora este de părere că există limite care nu ar trebui niciodată depășite. Pentru artistă, amenințările cu moartea nu reprezintă simple glume, motiv pentru care a ales să acționeze în instanță.

Citește și: Reacția Lorei atunci când cineva din public îi pune laserul pe față, la un concert: „Chiar te rog!”. Ce a putut să-i spună

„Libertatea ta de exprimare se oprește unde libertatea mea e amenințată”, a transmis artista.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Vedeta a promis că își va ține urmăritorii la curent cu evoluția cazului prin intermediul rețelelor de socializare.

De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Observatornews.ro Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Antena 3 Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Artista care a obținut locul 3 la Eurovision studiază un Master cu o specializare inedită
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Artista care a obținut locul 3 la Eurovision studiază un Master cu o...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cristi din Banat, apariție neașteptată la biserică. Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi oprit din slujbă”
Cristi din Banat, apariție neașteptată la biserică. Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x