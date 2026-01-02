Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere

Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere

Vineri, pe 2 ianuarie 2026, a avut loc înmormântarea lui Vasile Groza, regretatul tată al celebrei Loredana. Descoperă cum a apărut artista la funeraliile de la Cimitirul Bellu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 11:50 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 12:59
Galerie
Descoperă cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său | hepta

Data de vineri, 2 ianuarie 2026, a fost una cât se poate de tristă pentru celebra și îndrăgita artistă Loredana. Aceasta și-a condus tatăl pe ultimul drum și cu greu și-a putut ascunde durerea. Funeraliile au avut loc la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, într0un cadru destul de restrâns.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său ș ice detaliu i-a luat pe toți prin surprindere.

Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere

Pentru cei care nu știu, Vasile Groza, Loredanei, s-a stins din viață după ce timp de mai multe săptămâni a fost în stare critică la spital, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Deși a sperat până în ultima clipă că starea lui se va îmbunătăți, artista și-a pierdut tatăl la vârsta de 88 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale

La înmormântarea tatălui său, Loredana a apărut într-o ținută albă, cu palton lung și bască, culoarea deschisă fiind detaliul ce a atras imediat atenția celor prezenți, care au ales să poarte negru, ca semn de doliu. De la ceremonia de rămas-bun nu au lipsit nici vedetele, venite să își exprime mesajele de condoleanțe.

Vezi AICI imagini cu Loredana la înmormântarea tatălui său și cu ținuta care i-a surprins pe mulți, surprinse de gandul.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata..
Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare.
Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii!
A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David!
Misiunea lui a fost indeplinita exemplar!
A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti..
Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie..
Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris..
Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact..
Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.
Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti!
Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat.
Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou!
Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!
Vreau sa multumesc din toata inima cadrelor medicale (...) pentru grija, profesionalismul si daruirea cu care l-au ingrijit pe tata aproape 3 luni, zi si noapte🙏🏻
Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..
Tu pentru mine esti nemuritor!
Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine🙏🏻
Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul❤️
Drum lin in pace si lumina!
Ne vom reintalni pe Steaua noastra!
A ta, Luș ❤️🪷

imagine cu loredana

Ceremonia de ramas bun va fi vineri , 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu”, a fost mesajul emoționant transmis de Loredana pe 1 ianuarie 2026.

Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are... Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcaț...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: &#8220;Nu e un secret&#8221;
Observatornews.ro Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
Antena 3 George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei”
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x