Vineri, pe 2 ianuarie 2026, a avut loc înmormântarea lui Vasile Groza, regretatul tată al celebrei Loredana. Descoperă cum a apărut artista la funeraliile de la Cimitirul Bellu.

Data de vineri, 2 ianuarie 2026, a fost una cât se poate de tristă pentru celebra și îndrăgita artistă Loredana. Aceasta și-a condus tatăl pe ultimul drum și cu greu și-a putut ascunde durerea. Funeraliile au avut loc la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, într0un cadru destul de restrâns.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său ș ice detaliu i-a luat pe toți prin surprindere.

Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere

Pentru cei care nu știu, Vasile Groza, Loredanei, s-a stins din viață după ce timp de mai multe săptămâni a fost în stare critică la spital, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Deși a sperat până în ultima clipă că starea lui se va îmbunătăți, artista și-a pierdut tatăl la vârsta de 88 de ani.

La înmormântarea tatălui său, Loredana a apărut într-o ținută albă, cu palton lung și bască, culoarea deschisă fiind detaliul ce a atras imediat atenția celor prezenți, care au ales să poarte negru, ca semn de doliu. De la ceremonia de rămas-bun nu au lipsit nici vedetele, venite să își exprime mesajele de condoleanțe.

Vezi AICI imagini cu Loredana la înmormântarea tatălui său și cu ținuta care i-a surprins pe mulți, surprinse de gandul.ro.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata..

Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare.

Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii!

A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David!

Misiunea lui a fost indeplinita exemplar!

A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti..

Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie..

Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris..

Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact..

Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.

Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti!

Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat.

Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou!

Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!

Vreau sa multumesc din toata inima cadrelor medicale (...) pentru grija, profesionalismul si daruirea cu care l-au ingrijit pe tata aproape 3 luni, zi si noapte🙏🏻

Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..

Tu pentru mine esti nemuritor!

Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine🙏🏻

Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul❤️

Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reintalni pe Steaua noastra!

A ta, Luș ❤️🪷

Ceremonia de ramas bun va fi vineri , 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu”, a fost mesajul emoționant transmis de Loredana pe 1 ianuarie 2026.