Motivul pentru care Lucian Viziru s-a mutat din țară. De ce s-a retras din showbiz: „Îmi stricasem relația cu...”

Lucian Viziru a oferit un interviu extrem de sincer pentru Revista Viva în care a mărturisit că, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar alege tenisul fără ezitare. La 48 de ani, după ce a dispărut mulți ani din lumina reflectoarelor, Lucian Viziru s-a reinventat și se simte recunoscător pentru ce are.

Cu ce se ocupă Lucian Viziru în prezent

Întrebat cu ce se ocupă în prezent, Lucian Viziru a dezvăluit că a început pregătirile pentru un al doilea film.

„În momentul ăsta, am început pregătirile pentru cel de-al doilea film, care va fi tot o comedie (...) În plus, ne bate gândul, pe mine și pe Ema, să producem și un serial de comedie. Acolo sper să și joc, de data asta am pile. Îmi place ideea de a construi proiecte care să aducă zâmbete oamenilor, pentru că umorul e, cred eu, cel mai bun antidot la toate grijile cotidiene”, a declarat actorul pentru Revista Viva.

Motivul pentru care Lucian Viziru s-a retras din showbiz în urmă cu mai mulți ani

Deși se bucura de faimă în România, Lucian Viziru a ales să o ia de la zero în altă țară. A locuit în Germania timp de șapte ani, unde a fost antrenor de tenis. Întrebat ce l-a determinat să plece, actorul a dezvăluit că a fost o alegere de familie, dar care a însemnat o mare provocare.

„Fuseseră mai multe circumstanțe. Îmi stricasem relația cu Acasă TV, proiectul muzical nu a mers, seriale se făceau tot mai puține, iar eu aveam familie de întreținut. În Germania, la vremea aceea, se câștiga mai bine. În plus, mă gândeam că nu ar fi rău pentru Mihai să învețe germana și să crească într-un mediu mai curat decât Bucureștiul. A fost o alegere logică, de familie, dar și o provocare personală.

Adaptarea a fost grea, recunosc. Noi, românii, avem un fel de a ne descurca, acolo nu există așa ceva. Ora e oră, regula e regulă, nu există <<lasă că merge și așa>>. Mi-a prins bine disciplina, dar am dus dorul spontaneității, al apropierii umane, al hazului românesc. Nemții sunt corecți și eficienți, dar mai reci. Am revenit, pentru că simțeam că am lăsat povești neterminate aici. România e acasă, cu bune și rele, și nu voiam să-mi închid capitolul pe fugă”, a mărturisit Lucian Viziru pentru Revista Viva.

Lucian Viziru se simte un bărbat împlinit la 48 de ani

Întrebat cum e viața lui, la 48 de ani, Lucian Viziru a declarat că se simte recunoscător pentru ce are.

„Sunt mulțumit și recunoscător pentru tot ceea ce am. Îmi doresc să am energia necesară ca să le dau alor mei tot ce au nevoie, atât emoțional, cât și material. Am făcut atât de multe lucruri până la vârsta asta, încât uneori simt că am rămas fără idei. Dar știu că viața are întotdeauna resurse. Mi-ar plăcea să fiu un bunic cool, care face filme împreună cu bunica. Asta ar fi o poveste tare pentru nepotul nostru!”, a adăugat el, în interviul pentru sursa citată mai sus.