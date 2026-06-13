Selecționerul României și-a spus părerea cu privire la finalul Campionatului Mondial din 2026. Care este echipa sa favorită și cine spune că va câștiga cupa.

Cu doar câteva zile înainte de startul Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, Gică Hagi a vorbit despre echipele care au șanse la trofeu și a dezvăluit pe cine va susține la turneul final.

Pronosticul lui Gică Hagi pentru Campionatul Mondial 2026. "Arată foarte bine"

Fostul mare internațional român este impresionat de evoluțiile naționalei Spaniei și consideră că reprezentativa pregătită de Luis de la Fuente are toate argumentele pentru a cuceri titlul mondial. Campioana Europei va încerca să adauge în palmares al doilea trofeu mondial din istorie, după succesul obținut în 2010.

Prezent la un eveniment organizat în București de suporterii lui Galatasaray, Hagi a explicat că apreciază în special stilul de joc al ibericilor și modul în care funcționează ca echipă.

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„Sper ca Spania să câștige. Îmi place foarte mult cum arată ca echipă și felul în care joacă. Poate că nu are cei mai valoroși jucători la nivel individual, însă ca grup arată excelent. În fotbal este greu să faci pronosticuri înainte de competiție, pentru că pot apărea multe surprize”, a declarat fostul selecționer al României.

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Totuși, „Regele” a subliniat că experiența l-a învățat să fie prudent atunci când vine vorba despre favoritele unui turneu de asemenea amploare.

„Fotbalul este imprevizibil. Nu poți ști dinainte ce se va întâmpla. Trebuie să așteptăm și să vedem cum vor evolua echipele pe parcursul competiției”, a adăugat Hagi.

Programul Spaniei la turneul final

Naționala Spaniei face parte din Grupa H și va debuta la Campionatul Mondial pe 15 iunie, într-un meci împotriva selecționatei din Capul Verde, aflată la prima participare din istorie la un Mondial.

Ulterior, ibericii vor întâlni Arabia Saudită pe 21 iunie, înainte de a disputa ultimul și, teoretic, cel mai dificil meci din grupă, împotriva Uruguayului, pe 27 iunie, arată acest site.

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În cazul în care va termina pe primul loc, Spania ar putea da piept în fazele eliminatorii cu ocupanta poziției secunde din Grupa J, grupă din care fac parte Argentina, Austria, Algeria și Iordania.

Campionatul Mondial din 2026 începe pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie, fiind prima ediție din istorie organizată în trei țări și prima la care participă 48 de echipe. Competiția este așteptată să stabilească noi recorduri de audiență și să ofere unul dintre cele mai spectaculoase turnee finale organizate vreodată.