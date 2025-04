Maria Popovici a ajuns la spital în timpul unui turneu. Iată ce a pățit vedeta.

Maria Popovici a acuzat probleme de sănătate în timp ce se afla în turneu. Aceasta a fost dusă la spital.

Maria Popovici, pe mâna medicilor. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Te refaci foarte greu”

Maria Popovici și-a îngrijorat urmăritorii după ce a anunțat că a avut nevoie de îngrijiri medicale. Comedianta a trecut prin clipe neplăcute, confruntându-se cu simptome sevee ale gripei B, conform unei surse.

Chiar și așa și-a onorat show-urile. Aceasta s-a prezentat la spital, simțindu-se mult prea slăbită, iar medicii au confirmat boala, care a urmat un curs normal.

Maria a precizat că recuperarea este destul de anevoioasă și că obosește chiar și după câteva minute de mers pe jos. Această experiență a făcut-o să se gândească serios la vaccin.

„Gripa B a fost cea mai nașpa chestie fizică prin care a trebuit să trec până acum de când sunt adult. Nici nu îmi pun problema să nu mă vaccinez la toamnă – fiecare face ce vrea, zic de mine, nu-mi săriți în cap. Sunt încă în turneu și am avut până acum patru show-uri la care am urcat vai-mama-mea pe scenă, mai am cinci…

Am fost ieri la spital și se pare că își urmează cursul normal, nu s-a înrăutățit… dar te refaci foarte greu. Obosești și de la cinci minute de mers pe jos, ți-e greață, ai amețeli și ceață mentală. Tot timpul îți aduci aminte să ai grijă de sănătatea ta atunci când ți-e rău… Vă las un reminder să aveți grijă de voi, căci atunci când e nașpa, e nașpa rău”, a spus comedianta.

De asemenea, pe lângă simptomele fizice, aceasta s-a confruntat și cu stări de anxietate și depresie. Ea punctează faptul că nu mulți observă aceste schimbări psihice și că ar trebui să le acorde mai multă atenție.

„Cele mai horor zece zile. Luni, 24 martie am plecat să fac show la Craiova cu Costel și mă luase o tuse urâtă tare. A 2-a zi am vrut să merg la farmacie să-mi iau medicamente și am constatat că mi s-a făcut rău de la efort, așa că am facut un test și am aflat că am Gripa B.

Ceva oribil însoțit de febră, rău, nas înfundat și completat de o stare permanentă de anxietate și stări depresive. Toate acestea în timp ce trebuia să plec în cel mai lung turneu de anul acesta, cu câteva mii de bilete deja vândute și fani care așteptau show-urile de săptămâni întregi. Zis și făcut, am plecat așa, cobză, cu flashbacks de pe vremea pandemiei, cu mască, cu stat separat de colegi, cu burețel separat pe microfon... cu sprijinit de scaun în timpul show-ului ca să pot sta în picioare și cu norocul de a avea un public fenomenal care a primit partea mea de show așa cum am putut-o eu livra, cu toată bucuria și deschiderea și cărora n-am cuvinte să le mulțumesc!!!

9 spectacole în 7 zile, 4 orașe și 5000 de spectatori. Aș vrea să spun: I did it! Dar mâine plec din țară o săptămâna și tot ce vreau este să mă pun iar pe picioare, nimic altceva”, a scris Maria pe rețelele de socializare.

„Să nu vă mirați dacă după o gripă nasoală experimentați stări de anxietate și depresie, se pare că există câteva cauze, vă las în story-ul următor”, a spus ea, recomandându-le urmăritorilor să să aibă grijă de sănătatea lor mentală și fizică.

„Eu de la gripa asta am rămas cu niște anxietate permanentă, cu care mă trezesc dimineața”, mai spune ea, la câteva zile de la vizita medicală.