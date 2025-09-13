Maria Zardoya, apariție într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu, fără să poarte sutien. Cine e bruneta focoasă

Maria Zardoya a făcut furori pe covorul roșu la MTV Video Music Awards 2025.

Inițial, frumoasa brunetă a apărut pe covorul roșu purtând o o rochie bej stil furou, fiind înfășurată într-un halat asortat cu puf negru pe margine.

Rochia ei transparentă a atras toate privirile pe covorul roșu

Momentul în care a atras toate privirile a fost acela când a ales să își deschidă furoul și să lase totul la vedere. Pe sub halat, rochia ei era complet transparentă în partea de sus, luând prin surprindere pe toată lumea.

Citește și: Cântăreața Ciara, la un pas de un accident vestimentar la American Music Awards 2025. Salopeta care i-a scos formele în evidență

Articolul continuă după reclamă

Frumoasa artistă, complet lipsită de inhibiții și extrem de încrezătoare și mândră de formele ei, și-a lăsat bustul la vedere de sub rochia complet transparentă, pe sub care nu purta sutien.

Rochia semnată Valentino a atras instant toate privirile, iar Maria Zardoya s-a mândrit cu acest lucru. Creatorul de modă nu a dat greși nici de această dată și ținuta ei a fost una „gothic bride” în stil Art-Deco anii ’50, o combinație delicată de catifea, dantelă și mătase, cu o notă romantică și extrem de sexy.

Cu brațele larg deschise, Maria și-a expus bustul, atrăgând toate privirile și toate blițurile fotografilor.

Maria Zardoya este solista formației The Marías și și-a început cariera muzicală în urmă cu mai bine de zece ani, având și proiecte solo.

În muzica ei, frumoasa brunetă îmbină ritmuri latino, îmbinând engleza și spaniola în versurile pe care le scrie și le cântă cu atâta senzualitate.

Citește și: Jennifer Lopez, accident vestimentar la un concert caritabil. Decolteul prea adânc a lăsat la vedere tot ce ascundea sub rochie

Maria s-a născut în Puerto Rico. Primii pași în muzică i-a făcut sub pseudonimul Zara Sky în 2011. Cu toate acestea, cariera ei muzicală a luat amploare abia după mutarea în Los Angeles, în 2016, unde a l-a întâlnit pe Josh Conway, cel care urma să-i fie baterist, producător și partener de scenă.

Cei doi au avut instant o chimie pe scenă și așa au pus bazele proiectului The Marias, piesele lor fiind acum un mix între rock, jazz și influențe latino. Noua lor trupă le-a adus sute de mii de fani în întreaga lume, dar și recunoașterea pe care o așteptau în domeniul muzical.

The Marias a primit două nominalizări la Grammy și un moment extrem de important în cariera lor a fost colaborarea cu Bad Bunny pe piesa „Otro Atardecer” în 2022, din albumul „Un Verano Sin Ti”. Melodia a depășit 450 de milioane de ascultări pe Spotify, consolidându-le cariera.

În paralel, Maria a continuat și cariera solo, explorându-și talentul muzical prin albumele pe care le-a lansat, Cinema în 2021 și Submarine, lansat recent.

Citește și: Kate Moss, accident vestimentar în plină stradă. Cum au surprins-o paparazzi, spre surprinderea tuturor