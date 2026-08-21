Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română. Ce planuri are acum că nu mai este polițist și ce mesaj a transmis soția lui

Marian Godină nu mai este polițist! După aproape 20 de ani de profesie, fostul concurent Survivor a anunțat că a demisionat din Poliția Română.

Marian Godină își dorește să se axeze pe alte proiecte și pe viața de familie, așa că a luat o decizie importantă, aceea de a renunța la uniforma de polițist. Fostul polițist a precizat că nu i-a fost ușor să renunțe la meseria care l-a consacrat și care îi oferea un venit lunar stabil de 8.000 de lei. Totuși, Marian Godină s-a simțit fericit și eliberat când și-a semnat demisia, care a fost o decizie luată după lungi analize.

Fostul concurent Survivor și-a pus la punct direcțiile pe care vrea să le urmeze în viitor, după demisia din Poliție. Scrisul și stand-up-ul se numără printre activitățile pe care Marian Godină dorește să le desfășoare acum că nu mai este angajat la Stat. De asemenea, Marian Godină, care a înființat asociația „Drum cu prioritate”, se gândește să dezvolte un proiect de educație rutieră pe care să îl prezinte gratuit în școli. I-ar plăcea și să dezvolte un program dedicat celor care vor să slăbească sau să pună masă musculară, împreună cu partenerul lui de sală. De asemenea, Godină spune că va încerca să dezvolte mai mult comunitatea de pe Instagram.

Marian Godină și-a anunțat pe rețelele sociale decizia de a demisiona după două decenii, povestind cum prioritățile i s-au schimbat după ce în viața lui au apărut cele două fiice minunate.

Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română. Cum și-a explicat decizia

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„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani.

În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți.

Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi.

Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat.

Toate sunt parte din povestea vieții mele.

Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine.

Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber.

A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională.

Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură.

Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe.

Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu.

Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani.

Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea.

După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire.

Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, este mesajul transmis de Marian Godină pe rețelele sociale.

Georgiana Godină a transmis și ea un mesaj pe rețelele sociale, precizând că și-a îndemnat soțul să reunțe la uniforma de polițist. Soția lui Godină și-a amintit de toate misiunile în care Marian a plecat în grabă în toiul nopții.

Ce mesaj a transmis Georgiana Godină după ce Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română

„Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine.

Eu, însă, am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă. Și i-am spus-o de fiecare dată: să plece.

Nu pentru că nu i-a plăcut meseria lui. Din contră. Cred că tocmai pentru că a iubit-o atât de mult i-a fost atât de greu să renunțe la ea.

Dar eu am văzut și partea pe care oamenii de aici nu au văzut-o. Partea pe care doar soțiile de polițiști o cunosc. Ba mai mult, eu sunt și fiică de polițist.

Am văzut telefoanele primite la ore târzii. Am văzut plecările în grabă, în toiul nopții, fără să știu întotdeauna unde merge și când se întoarce.

Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple. Uneori adormeam, alteori nu.

Iar când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită.

Poate că pentru el toate astea au devenit, în timp, parte din meserie. Pentru mine nu au devenit niciodată ceva obișnuit, deși le mai trăisem și în copilărie.

De aceea, astăzi nu sunt tristă.

Sunt mândră de el.

Sunt mândră că a avut curajul să închidă un capitol atât de important din viața lui fără să știe exact cum vor arăta toate paginile următoare. Sunt mândră că a ales să creadă în el și în lucrurile pe care le poate construi de acum înainte.

Și, poate puțin egoist, mă bucur că de acum înainte vor fi mai puține nopți în care să mă uit la telefon și să aștept să aud cheia în ușă.

Eu l-am susținut mereu să facă pasul ăsta.

Astăzi, în sfârșit, l-a făcut.

Iar oriunde îl va duce drumul de aici înainte, noi trei vom fi lângă el.

Iar pentru toți polițiștii care rămân și pentru familiile care continuă să aștepte cheia în ușă, la ore târzii: tot respectul meu!”, a transmis Georgiana Godină.

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