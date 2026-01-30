Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite din sezonul 16, a murit într-un tragic accident de mașină.

Fosta concurentă Chefi la cuțite a lăsat în urmă o familie îndurată și prieteni care astăzi o plâng. Tal Berkovich și Alina Pușcău se cunoșteau de mulți ani și erau prietene bune de pe vremea când Alina a locuit o vreme în America.

Cu inima frântă de durere, Alina Pușcău, fosta concurentă Asia Express și prietena bună a lui Tal, a transmis un mesaj copleșitor după aflarea veștii triste.

Mesajul copleșitor transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich

Alina Pușcău a fost alături de Tal Berkovich să o susțină atunci când Tal a participat la Chefi la cuțite în sezonul 16. Alina a fost acolo să îi țină pumnii și le-a spus celor patru jurați că are încredere că Tal îi va impresiona cu preparatele ei inedite.

Tal Berkovich a făcut impresie bună în audiții și chiar i-a cucerit pe cei patru chefi din juriul Chefi la cuțite. Alina Pușcău a fost mândră de ea atunci când a văzut că Tal a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu.

Cu zâmbetul pe buze, Tal a primit cuțitul și a promis să continue să facă preparate spectaculoase pe parcursul emisiunii.

Alina Pușcău a rămas șocată când a aflat că buna ei prietenă s-a stins din viață la vârsta de doar 40 de ani.

Vestea tristă a morții ei a îngenuncheat-o pe Alina care a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele de socializare.

Ea a postat o serie de 3 fotografii cu Tal pe Instagram, iar la descrierea a scris:

„Mi-ai salvat viața și nu o să uit asta niciodată. Datorită ție sunt aiici. Datorită ție știu ce înseamnă iubirea adevărată și prietenia. Te voi purta în inima mea pentru totdeauna. Sincere condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace”.

La postarea Alinei zeci de fani ai emisiunii Chefi la cuțite au adăugat comentarii în care au transmis gânduri bune familiei lui Tal și regrete pentru pierderea talentatei concurente Chefi la cuțite.

Alina a mai postat un mesaj și la Insta Story, fiind extrem de tristă din cauza pierderii prietenei sale: "Cea mai bună prietenă a mea a avut un accident de mașină și a murit. Îmi e dor de surioara mea atât de tare! Te iubesc foarte mult! Îmi pare rău că nu am putut să fiu acolo pentru tine! Condoleanța familiei! Asta ne arată că viața e atât de scurtă".

