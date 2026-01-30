Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite

Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite din sezonul 16, a murit într-un tragic accident de mașină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 09:44 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 10:24
Galerie
La postarea Alinei zeci de fani ai emisiunii Chefi la cuțite au adăugat comentarii în care au transmis gânduri bune familiei lui Tal. | Antena 1

Fosta concurentă Chefi la cuțite a lăsat în urmă o familie îndurată și prieteni care astăzi o plâng. Tal Berkovich și Alina Pușcău se cunoșteau de mulți ani și erau prietene bune de pe vremea când Alina a locuit o vreme în America.

Cu inima frântă de durere, Alina Pușcău, fosta concurentă Asia Express și prietena bună a lui Tal, a transmis un mesaj copleșitor după aflarea veștii triste.

Mesajul copleșitor transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich

Citește și: Cine e Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Ce boală autoimună a făcut-o să descopere lumea gastronomiei

Articolul continuă după reclamă

Alina Pușcău a fost alături de Tal Berkovich să o susțină atunci când Tal a participat la Chefi la cuțite în sezonul 16. Alina a fost acolo să îi țină pumnii și le-a spus celor patru jurați că are încredere că Tal îi va impresiona cu preparatele ei inedite.

Tal Berkovich a făcut impresie bună în audiții și chiar i-a cucerit pe cei patru chefi din juriul Chefi la cuțite. Alina Pușcău a fost mândră de ea atunci când a văzut că Tal a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu.

Cu zâmbetul pe buze, Tal a primit cuțitul și a promis să continue să facă preparate spectaculoase pe parcursul emisiunii.

Citește și: Cum comentează Sergiu Deac imaginile cu Tal Berkovich. Ce spune despre legătura dintre ei

Alina Pușcău a rămas șocată când a aflat că buna ei prietenă s-a stins din viață la vârsta de doar 40 de ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vestea tristă a morții ei a îngenuncheat-o pe Alina care a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele de socializare.

Ea a postat o serie de 3 fotografii cu Tal pe Instagram, iar la descrierea a scris:

„Mi-ai salvat viața și nu o să uit asta niciodată. Datorită ție sunt aiici. Datorită ție știu ce înseamnă iubirea adevărată și prietenia. Te voi purta în inima mea pentru totdeauna. Sincere condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace”.

La postarea Alinei zeci de fani ai emisiunii Chefi la cuțite au adăugat comentarii în care au transmis gânduri bune familiei lui Tal și regrete pentru pierderea talentatei concurente Chefi la cuțite.

Alina a mai postat un mesaj și la Insta Story, fiind extrem de tristă din cauza pierderii prietenei sale: "Cea mai bună prietenă a mea a avut un accident de mașină și a murit. Îmi e dor de surioara mea atât de tare! Te iubesc foarte mult! Îmi pare rău că nu am putut să fiu acolo pentru tine! Condoleanța familiei! Asta ne arată că viața e atât de scurtă".

colaj tal berkovich
+13
Mai multe fotografii

Citește și: A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului

Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar susține soția?”...
Înapoi la Homepage
AS.ro E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: &#8220;Ne întrecem&#8221;! Sumele uriaşe încasate
Observatornews.ro Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Cum arată casa în care s-a ascuns criminalul de 13 ani din Cenei, după moartea lui Mario. Ce s-a găsit în patul lui Cum arată casa în care s-a ascuns criminalul de 13 ani din Cenei, după moartea lui Mario. Ce s-a găsit în patul lui

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar susține soția?”
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Primele declarații ale lui Ioniță de la Clejani după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la o cântare în Timișoara
Primele declarații ale lui Ioniță de la Clejani după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la o cântare în...
Ce decizie a luat Marjorie de Sousa cu privire la fiul său. Matias a împlinit 9 ani și nu și-a văzut tatăl de când era un bebeluș
Ce decizie a luat Marjorie de Sousa cu privire la fiul său. Matias a împlinit 9 ani și nu și-a văzut tatăl de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Larisa Udilă, în culmea fericirii după ce a devenit mamă. Primele imagini cu micuța ei
Larisa Udilă, în culmea fericirii după ce a devenit mamă. Primele imagini cu micuța ei Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale
Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x