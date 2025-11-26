Cine e Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Ce boală autoimună a făcut-o să descopere lumea gastronomiei

Sezonul 16 Chefi la cuțite se anunță a fi unul măreț, mai ales că încă de la primele episoade chefii au decis să ofere cuțitele de aur pentru unii dintre cei mai valoroși concurenți ai competiției. Printre aceștia se numără și Tal Berkovich, cea care a reușit să îl cucerească pe Chef Ștefan Popescu încă de la primele ei preparate.

În ediția 7 din sezonul 16 Chefi la cuțite, jurații au avut parte de o mulțime de surprize din partea concurenților, însă cea care a reușit să îi impresioneze cu adevărat cu preparatele sale a fost Tal Berkovich.

Cine e Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Ce specializări are și cu ce preparate i-a cucerit pe jurați

Tal Berkovich este o americancă născută în Israel pe jumătate româncă, care s-a decis să participe la emisiune, fiind susținută de prietena ei, Alina Pușcău.

Tal i-a cucerit pe telespectatori cu frumusețea ei deosebită, dar și cu preparatele pe care le-a pregătit pentru jurizare. Ea este pasionată de bucătărie, însă nu a făcut parte din lumea gastronomiei dintotdeauna, deoarece majoritatea timpului și l-a dedicat carierei de actriță și de model. De asemenea, ea a cochetat în copilărie și cu lumea artistică, fâcând dans încă de când era mică.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca modeș. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie.” a povestit aceasta la testimonial.

Acum, ea se mândrește și cu rolul de Chef Holistic în Los Angeles, dar și cu reușita pe care a obținut-o la Chefi la cuțite pentru că unul dintre jurați i-a oferit cuțitul de aur.

Tal a obținut de fapt 4 cuțite din partea juraților, însă Chef Ștefan a fost cucerit de mille-feuille de sfeclă roție cu caviar de mărar, pe care ea l-a numit „Inima mamei”, dar și de o porție de papanași fără gluten cu vată de zahăr pe care ea i-a numit „Inima mea nu se schimbă niciodată”.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!” i-a spus Chef Ștefan, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.

Ce boală a făcut-o pe Tal Berkovich să descopere lumea magică a gastronomiei. Cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu a povestit totul în ediția 7 din sezonul 16 Chefi la cuțite

Concurenta a mărturisit că ceea ce a legat-o de fapt de acest domeniu a fost o boală autoimună pe care a reușit să o trateze cu multă disciplină și atenție la alimentația sa.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică, așa că am fost la un nutriționist care mi-a dat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Practic, nu mai puteam să mănânc în oraș. Dacă mănânci în oraș și verifici ingredientele, dai de zahăr și gluten, în orice!

Eu iubesc mâncarea, așa că, am fost nevoită să intru în bucătărie și să-mi fac propriile rețete. Așa am început în bucătărie. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost foarte surprinși. Mi-au zis că, dacă nu am să iau steroizi, am să mor! Ei bine, nu am murit!

După această experiență, nu numai că am învățat să gătesc, dar am simțit că este o chemare și trebuie să împart aceste cunoștințe. Mi-a fost foarte clar că asta este ceea ce vreau să fac” a explicat ea.

După aceste întâmplări care au adus-o pe drumul bucătăriei, Tal a decis să meargă la o școală culinară, mai exact la Institutul pentru Educație Culinară din Manhattan, în prezent fiind specializată în preparate fără gluten, fără zahăr și în diete pe bază de plante.

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

