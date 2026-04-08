Mesajul dureros transmis de Gică Hagi la aflarea veștii morții lui Mircea Lucescu

Gheorghe Hagi este cu adevărat devastat de vestea că Mircea Lucescu a murit. Cei doi au avut o legătură specială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 11:18 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 11:19
Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în fotbalul românesc, iar pentru Gheorghe Hagi vestea a fost de-a dreptul copleșitoare. „Regele” a vorbit cu greu despre această pierdere, mărturisind că l-a privit pe „Il Luce” ca pe un părinte. A fost omul care i-a ghidat primii pași importanți în carieră și care i-a fost mereu aproape, atât pe teren, cât și în afara lui.

Hagi își amintește că debutul său la echipa națională, pe 10 august 1983, a venit chiar sub conducerea lui Lucescu, într-un meci amical cu Norvegia. A fost începutul unui drum pe care selecționerul l-a influențat decisiv, în perioada în care a condus naționala între 1981 și 1986.

Moartea lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani după complicații apărute în urma unei intervenții la inimă, marchează o zi tristă pentru sportul românesc. Pentru Hagi însă, dincolo de tot ce a însemnat ca antrenor, rămâne pierderea unui om care i-a fost mentor și sprijin necondiționat.

„Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia. E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. A fost un părinte, un profesor, am luat multe de la dânsul. Speram să aibă puterea să treacă peste acest examen foarte greu, dar, din păcate, n-a putut. Nu pot să vorbesc, am fost un copil pe care l-a crescut. Vă rog frumos… A însemnat enorm pentru mine. A fost ca un părinte, mi-e greu să vorbesc', a declarat Gheorghe Hagi la Digi 24, arată acest site.

Cum a fost prima întâlnire dintre Gheorghe Hagi și Mircea Lucescu

„Prima întâlnire, cred eu, dacă nu mă înșel, a fost când am primit convocarea la echipa națională, la Poiana Brașov. Eu l‑am cunoscut și dânsul probabil că m‑a văzut în prima ligă, eram foarte tânăr, aveam 17 ani.

Și m‑a luat direct de la juniori, de la Luceafărul, m‑a luat direct la echipa mare, la seniori, cum ar veni, la echipa cea mai bună a României. Și de acolo au început toate lucrurile bune ale mele.

Îi plăcea să promoveze tineri care erau liderii la generația lor de vârstă, îi plăcea să‑i vadă, să‑i cunoască, cum facem noi toți. Ca orice antrenor, ca orice manager, îi vezi, îi cunoști și e un concurs. Și la un moment dat, rămân cei care rezistă la toate presiunile și la tot ce înseamnă presiunea asta în fotbal, aceea de a fi un câștigător, pentru că numai atunci ai presiune, când vrei să câștigi.

Pasiunea pe care o avea, s‑a și demonstrat până la urmă, este una aparte. Și la vârsta aceasta, să vii iarăși la echipa națională, să antrenezi, chiar că e ceva fenomenal!", a declarat Gheorghe Hagi în iulie 2025 într-un interviu pentru GSP.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
