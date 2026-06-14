Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao

Germania - Curacao 7-1. Nemții au făcut măcel! Disputa s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Rezultate Loto azi, 14 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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