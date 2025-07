Mesajul emoționant al Elenei Gheorghe pentru soțul ei după ce au aniversat 13 ani de căsnicie. Ce i-a transmis artista

Elena Gheorghe, frumoasa cântăreață, i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Cornel Ene, cu ocazia aniversării a 13 ani de la nuntă.

Frumoasa artistă, profund emoționată de evenimentul important, i-a transmis soțului ei un mesaj special, fiind extrem de mândră și fericită că cei doi au construit împreună o familie superbă.

Elena Gheorghe și Cornel Ene, 13 ani de la nuntă

Pe lângă faptul că are o carieră minunată de zeci de ani în industria muzicală, cu numeroase piese care au ajuns să fie hituri și concerte cu sute de mii de fani, Elena Gheorghe se bucură și de o viață de familie așa cum a visat.

Elena Gheorghe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Cornel Ene, de mai bine de 20 de ani, fiind căsătoriți de 13 ani. Cei doi au construit împreună o familie frumoasă și au doi copii cu care se mândresc. Pentru ea, Cornel este cel mai mare sprijin, iar Elena îi este mereu recunoscătoare pentru devotament și susținere.

Elena Gheorghe a povestit în repetate rânduri că relația lor a devenit din ce în mai înfloritoare, iar conexiunea lor din ce în ce mai puternică o dată cu trecerea timpului.

De ziua lor, la 13 ani de căsnicie, Elena i-a transmis soțului ei un mesaj special, iar urmăritorii ei de pe Instagram le-au urat tot ce e mai frumos cu ocazia aniversării lor.

„Au trecut 13 ani de la nunta si 20 de cand suntem impreuna…

Și încă ne privim în ochi cu aceeași sclipire, cu aceeași emoție.

Dragostea nu s-a stins ci dimpotrivă: s-a așezat, s-a adâncit, a crescut cu noi.

E în liniștea dintre cuvinte,

în felul în care ne alegem, iar și iar, chiar și atunci când e greu.

Mi-ai arătat ce înseamnă dragostea cu adevărat.

M-ai văzut și m-ai iubit pentru ce sunt.

M-ai făcut să mă simt în siguranță în lume,

dar mai ales mi-ai dat încredere în mine,

să pot, să îndrăznesc, să știu că merit binele.

Tu îmi știi liniștea și o protejezi.

Tu mă asculți nu ca să răspunzi, ci ca să mă înțelegi.

Te iubesc nu doar pentru ce am fost,

ci si pentru ce suntem acum după toate.

La multi ani pentru NOI!❤️ ”, a scris Elena la postarea ei de pe Instagram acolo unde a adăugat mai multe imagini de la nunta lor de vis.

Postarea a strâns peste 10.000 aprecieri, iar fanii i-au felicitat în secțiunea de comentarii.

„Ce oameni frumoși! Ce iubire frumoasă! Să fiți și să fie așa până la capat!”, „La și mai mulți ani frumoṣi și fericiți alături de cei dragi. ”, „Ce frumos! 20 de ani de iubire, felicitări pentru un drum atat de frumos parcurs in doi! E o bucurie sa vezi ca dragostea adevărată încă strălucește, se simte, se vede, există! La mulți ani fericiți si binecuvântați impreuna!”, „Să fiți sănătoși și fericiți ! Și eu tot 20 de ani am cu soțul meu”.

Acestea au fost doar câteva dintre mesajele pe care fanii le-au transmis frumosului cuplu.

Elena și Cornel și-au unit destinele în 2011, după 7 ani de relație, și formează acum unul dintre cele mai discrete și solide cupluri din showbiz. Din povestea lor de dragoste s-au născut doi copii minunați, Amelie și Nicholas, care le aduc bucurie în fiecare zi.

Elena se consideră norocoasă că ea și soțul ei pot îmbina viața personală cu cea profesională, ajutându-se reciproc în cariera muzicală.

„Care rutină? (râde) La noi, nicio zi nu seamănă cu alta, tot timpul intervin schimbări de locație, de activitate și nu e timp de plictiseală. (râde) Nu există o rețetă, fiecare relație are particularitățile și nevoile ei și funcționează diferit. Sunt, într-adevăr, niște chestii general valabile, cred eu, ca o relație să funcționeze: iubirea, comunicarea și respectul. La noi, cred că e foarte important că avem pasiuni comune, că am crescut și ne-am șlefuit unul pe celălalt și că, pe lângă dragostea și respectul pe care ni le purtăm, există o prietenie care e baza relației noastre – vorbim deschis, nu ascundem lucrurile sub preș”, a spus Elena Gheorghe pentru revista VIVA în urmă cu ceva timp.

