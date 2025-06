Cum arată Elena Gheorghe în costum de baie, la 39 de ani. Artista are un corp de invidiat după două nașteri: „Ariel de România”

Elena Gheorghe a făcut furori în mediul online cu imaginile sale în costum de baie. Artista a impresionat pe toată lumea cu formele perfecte pe care le are după două nașteri. Imaginile sale au generat o mulțime de aprecieri.

Elena Gheorghe este foarte discretă când vine vorba de viața personală. Deși este foarte cunoscută în spațiul public, cântăreața preferă să își țină familia cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

De altfel, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista este o mămică fericită și împlinită. Atunci când nu se află pe scenă sau la emisiuni TV, Elena Gheorghe petrece momente de neuitat alături de cei doi copii ai săi: Nicholas și Amelie.

Recent, cântăreața s-a decis să plece într-o vacanță de neuitat alături de soț și de micuți. Aceștia au ales ca destinație de relaxare o insulă celebră din Grecia pentru a se bucura din plin de apa turcoaz și nisipul fin.

Elena Gheorghe are o relație foarte specială cu fanii săi de pe rețelele sociale, motiv pentru care nu a ezitat să-i încânte cu mai multe imagini din superba locație. Pozele cu vedeta în costum de baie au făcut senzație pe contul de Instagram.

Cum arată Elena Gheorghe în costum de baie, la 39 de ani

La 39 de ani și după două nașteri, artista se mândrește cu un corp de invidiat. Se pare că Elena Gheorghe a avut mare grijă de aspectul său fizic de-a lungul timpului, iar acum se laudă cu forme perfecte.

Fotografiile sale din vacanță au captat rapid atenția prietenilor virtuali. Fanii au rămas uluiți când au văzut cât de bine arată cântăreața în costum de baie. De altfel, ținuta aleasă i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de viespe, bustul generos și picioarele subțiri.

„Astăzi am descoperit una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia: Elafonissi. Nisipul fin, presărat cu particule coraline zdrobite, creează un contrast uluitor cu albastrul cristalin al mării. Am făcut baie în apa de un turcoaz ireal și ne-am bucurat de tot ce oferă natura.

Cel mai frumos moment: plimbarea spre insulița din larg, unde laguna e o piscină naturala iar apoi am oprit la o taverna cu mâncare excelentă”, a scris Elena Gheorghe în dreptul pozelor din vacanță.

Imaginile sale spectaculoase au strâns mai bine de 8 mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali, care au fost fascinați de frumusețea artistei.

„Ariel de România, foarte frumoasă!”, „Arăți minunat!”, „Vacanță plăcută!”, „Ce frumos! Vacanță frumoasă!” sau „Sunteți minunați, tot tineri și frumoși! Concediu plăcut!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Din imaginile postate pe rețelele sociale, Elena Gheorghe a fost cucerită de insula din Grecia. Cântăreața s-a bucurat din plin de peisajele spectaculoase, apa cristalină, nisipul fin și soarele puternic. Mai mult, se pare că vedeta și-a ales cu mare atenție ținutele pentru această vacanță.