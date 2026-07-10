Mihai Bendeac îl taxează dur pe Dan Negru. Declarația care a aprins internetul

Mihai Bendeac și Dan Negru, din nou în centrul atenției. Schimbul de replici dintre cei doi a reaprins discuțiile despre conflictul izbucnit anul trecut.

Mihai Bendeac și Dan Negru par să aibă o relație tot mai tensionată, iar schimbul de replici dintre cei doi continuă să fie intens comentat în mediul online. Deși neînțelegerile nu sunt recente, subiectul a revenit în atenția publicului după cea mai recentă apariție a actorului într-un podcast, unde au fost readuse în discuție declarațiile făcute în trecut.

Mihai Bendeac îl taxează dur pe Dan Negru

Conflictul dintre cei doi a devenit vizibil în prima parte a anului trecut, în contextul spectacolului „Proorocul Ilie”, montat la Teatrul Național București. Producția a generat numeroase controverse și a împărțit opinia publică. O parte dintre spectatori și mai multe personalități publice au susținut că anumite scene depășesc limitele libertății artistice și aduc atingere simbolurilor religioase.

Pe de altă parte, numeroși oameni din mediul cultural și artistic au apărat spectacolul, afirmând că acesta trebuie analizat prin prisma mesajului pe care încearcă să îl transmită și a libertății de expresie de care ar trebui să se bucure orice act artistic.

Articolul continuă după reclamă

În acea perioadă, Mihai Bendeac a avut o reacție fermă la adresa lui Dan Negru, după ce prezentatorul TV și-a exprimat punctul de vedere.

Declarația care a aprins internetul

„Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui Dan Negru. Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving”, declara actorul, potrivit Cancan.

La rândul său, Dan Negru a precizat că nu a văzut spectacolul, însă a criticat faptul că proiectele culturale finanțate din bani publici pot genera astfel de controverse.

Citește și: Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii

„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta nu postez nicio părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!”, spunea prezentatorul TV.

Replica lui Mihai Bendeac nu a întârziat să apară

„Domnu' Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educaționalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor”, afirma actorul la acel moment.

Deși schimbul de replici a avut loc în urmă cu mai multe luni, declarațiile celor doi continuă să fie readuse în discuție ori de câte ori unul dintre ei abordează subiecte legate de cultură, libertatea de exprimare sau finanțarea instituțiilor publice. Până în prezent, nici Mihai Bendeac, nici Dan Negru nu au lăsat să se înțeleagă că și-ar fi clarificat divergențele, astfel că schimbul lor de opinii rămâne unul dintre cele mai comentate momente.