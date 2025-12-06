Antena Căutare
Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș". Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii

Mihai Bendeac a anunțat când are loc premiera filmului „Băieți de oraș”. Juratul The Ticket revinve în rolul lui Roby Roberto pe marile ecrane, mai repede decât se așteptau fanii.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 12:44 | Actualizat Sambata, 06 Decembrie 2025, 13:11
Mihai Bendeac a anunțat când are loc premiera filmului „Băieți de oraș"

Mihai Bendeac a făcut anunțul mult așteptat de fani. Filmul „Băieți de oraș” vine în cinematografe mai repede decât își imaginau urmaritorii săi. Jurații The Ticket, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micuztu, alături de ceilalți colegi revin în îndrăgitele roluri pe marile ecrane.

Când apare în cinematografie filmul „Băieți de oraș”. Mihai Bendeac a făcut anunțul

În urmă cu o săptămână, Mihai Bendeac a lansat trailerul oficial al filmului „Băieț de oraș”. Producția îi reunește pe îndrăgiții actori la aproape un deceniu de când făceau furori cu serialul difuzat la Antena 1.

De asemenea, el a publicat în mediul online, chiar de Ziua Națională, și un clip care nu vor apărea în film, dar au făcut delciul fanilor „La ce mai ai nevoie de dușmani, când prietenii tăi sunt așa?… 😏 PS - La mulți ani, România!”, se arată în descriere.

Citește și: Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Juratul The Ticket mai are alte două prenume „secrete”

Iar acum Mihai Bendeac a făcut anunțul. El a dezvăluit că filmul „Băieți de oraș” are premiera în cinematografe, mai devreme decât de aștepau fanii, din 6 februarie 2026: „Vine filmul!”, a scris acesta bucuros.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre filmul „Băieți de oraș”

Filmările au început în luna septembrie, iar Mihai Bendeac a mărturisit, încă de atunci, că mai au un film în plan. Actorul a dezvăluit că nu a investit nimic în filmul „Băieți de oraș”, pentru că nu este el producătorul. Totuși, el a adăugat că bugetul a fost unul generos.

„Pe 15 septembrie am început filmările la <<Băieți de Oraș>>, filmul. După care mai avem încă unul în plan. În <<Băieți de Oraș>> eu nu am investit, pentru că nu sunt producătorul filmului, dar are un buget îndeajuns de generos pentru ce avem noi nevoie. O să fie un film care o să arate foarte bine”, a declarat Mihai Bendeac pentru libertatea.ro.

Citește și: Cât a investit Mihai Bendeac în filmul „Băieți de oraș”. Ce dezvăluiri a făcut actorul: „Are un buget...”

„O să fie, clar, toate personajele principale din serial. Mă refer la cele interpretate de Vlad Drăgulin, de Anca Dinicu, de Lorena Luchian, de Micutzu… Și, bineînțeles, o să mai avem actori invitați. Pentru mine e o foarte mare bucurie, pentru că mi-am dat seama că, după atâta timp, personajele astea au rămas cumva în conștiința publicului. Încă apar peste tot, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, peste tot.

Și, efectiv, mie mi-a fost un pic teamă de faptul că n-am mai făcut personajul de șapte ani și nu mi-am dat seama dacă mai sunt acolo, să mai intru în pielea lui. Dar să știi că la prima lectură, la primul schimb de replici cu Vlad Drăgulin, aveam senzația că ieri ne-am oprit. De-a lungul timpului, eu m-am îndepărtat de zona asta, pentru că zona asta de sketch-uri și așa mai departe este foarte time-consuming. Și atunci, în momentul în care faci treaba aia, ai foarte puțin timp să mai faci alte lucruri”, a mai spus el pentru aceeași sursa.

