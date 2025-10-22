Antena Căutare
Mihai Găinușă de la Asia Express, mesaj emoționant pentru fiica lui de ziua ei de naștere. Cum arată acum tânăra

Mihai Găinușă, fostul concurent Asia Express – Drumul Zeilor și concurentul de la Poftiți pe la noi, a postat recent noi imagini cu fiica lui, Eva, pe rețelele de socializare.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 13:02 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 14:23
Mihai Găinușă a participat la Asia Express sezonul 7 alături de Oana Paraschiv.

Mihai Găinușă și soția lui au sărbătorit de curând ziua de naștere a fiicei lor, Eva. Fiica vedetei a împlinit 20 de ani, iar tatăl ei i-a făcut o surpriză pe cinste.

Mihai Găinușă se poate considera un om norocos, atât pe plan personal, având o familie frumoasă care îl susține, cât și pe plan profesional, bucurându-se de cariera lui în televiziune și radio.

Eva Găinușă a împlinit 20 de ani

Recent, el a sărbătorit împreună cu întreaga familie ziua de naștere a fiicei lui, Eva. Vedetei nu îi vine să creadă că fetița lui a împlinit de curând 20 de ani și nu mai e doar o adolescentă.

Citește și: Oana și Mihai Găinușă la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”: „Atâta muncă la câmp am mai făcut doar la munci patriotice”

Mihai Găinușă împreună cu soția lui, Ioana, au doi copii, pe Eva și pe Andrei. Mihai i-a pregătit fiicei sale un tort minunat și au filmat împreună un video pe care Eva l-a postat pe contul ei de TikTok.

Eva nu mai e doar o adolescentă și a ajuns acum să fie o tânără adultă. Mihai Găinușă are o relație apropiată cu cei doi copii ai lui și este mereu atent la nevoile lor. Eva este acum studentă la o facultate de prestigiu din Italia, în timp ce Andrei se bucură în continuare de adolescență.

În noul video postat pe TikTok, Eva a vrut să facă un nou trend cu tatăl ei și au făcut un scurt sketch împreună în care el o întreba câți ani are de fapt și apoi rămânea uimit de răspunsul ei.

Chiar dacă s-a mutat în altă țară pentru studii, Eva petrece în continuare cele mai importante evenimente din viața ei alături de familie și își vizitează părinții ori de câte ori are ocazia.

Citește și: Cum și-a cunoscut Mihai Găinușă soția. Concurentul Asia Express nu credea că se va căsători vreodată: „Așa e viața. O călătorie”

Mihai Găinușă a participat la Asia Express sezonul 7 alături de Oana Paraschiv. Ei sunt colegi la radio și sunt și foarte buni prieteni, reușind să formeze o echipă puternică în aventura din Asia.

Cei doi concurenți au fost a patra echipă eliminată din competiție, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă. Chiar dacă s-au mai contrazis și s-au certat de câteva ori în emisiune, Oana a zis că e recunoscătoare pentru echipa pe care a format-o cu Mihai și a transmis un mesaj emoționant după ce aventura lor în Asia s-a încheiat.

”Mulțumesc, Asia Express! Ai venit în viața mea la momentul potrivit și ai transformat-o în cel mai bun sens posibil. Te-am numit experiența vieții mele fără să exagerez, pentru că în două luni am trăit mai intens ca niciodată, am învățat, am descoperit și am simțit mai mult decât credeam că se poate”, a declarat Oana Paraschiv, pe rețelele de socializare, anul trecut.

Citește și: Oana Paraschiv, Mihai Găinușă, Paula Chirilă și Mane Voicu intră în hora „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”

Ce spune Cătălin Botezatu despre relația cu tatăl său. Adevărul care a ieșit la iveală abia acum: „A avut și el grijă de... Brigitte Bardot se confruntă cu o boală gravă. Ce spun medicii despre recuperarea celebrei actrițe...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
