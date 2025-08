Cum arată Mirela Vaida în costum de baie, la 43 de ani. Cum s-a filmat vedeta în vacanța din Italia: „Am și eu zone cu celulită”

Mirela Vaida a avut parte de o vacanță de excepție în Italia alături de soț și de cei trei copii. Prezentatoarea TV s-a bucurat de peisaje, plajele cu nisip fin și apa cristalină. De asemenea, aceasta nu a ezitat să se afișeze în costum de baie pe rețelele sociale, la 43 de ani,

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mirela Vaida este apreciată și îndrăgită de foarte multe persoane. Prezentatoarea TV are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele sociale, acolo unde vorbește despre cele mai importante evenimente din viața ei.

De curând, vedeta le-a dezvăluit prietenilor virtuali că se află într-o vacanță de vis în Italia. Se pare că aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a plecat într-un concediu binemeritat, după ce a luat o scurtă pauză de la platourile de filmare.

Mirela Vaida a ales o destinație spectaculoasă pentru a-și petrece câteva zile de relaxare alături de soț și cei trei copii. Prezentatoarea TV a profitat din plin de temperaturile ridicate, plajele fabuloase și atmosfera de vacanță, însă nu a uitat de urmăritorii săi de pe Instagram.

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, vedeta a decis să le povestească fanilor săi despre experiența trăită în Italia. De asemenea, aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a afișat în costum de baie, la 43 de ani.

Cât de bine arată Mirela Vaida în costum de baie. Cum s-a filmat în vacanța din Italia

Mirela Vaida a luat decizia de a-și petrece concediu în Italia pentru că zona este absolut superbă, iar prețurile sunt accesibile pentru toate buzunarele.

„E mai ieftin decât în Mamaia Nord! Locuim într-o cetate și venim la o plajă care este la doar 10 minute de cazare.”, a povestit prezentatoarea TV printr-un videoclip de pe Instagram.

Mai mult, vedeta nu a ezitat să le spună fanilor săi că nu își ascunde formele, indiferent de cum ar arăta acestea. Din imaginile postate pe rețelele sociale se poate observa faptul că Mirela Vaida arată foarte bine la 43 de ani, după trei nașteri.

„Trebuie să recunosc, ca orice femeie care are aproape 44 de ani și trei nașteri la activ, eu nu sunt top model și întotdeauna am acest complex, mai ales când merg la mare unde mă poate recunoaște lumea.

Lumea crede despre noi, cei care apărem la televizor, că suntem niște zeități. Nu, cel puțin eu, despre mine vorbesc. Sunt un om cât se poate de normal. Am și eu zone cu celulită, cu grăsime abdominală, am și eu problemele mele. (...) Nu sunt fotomodel absolut deloc, nu mă recomandă nimic. De asta evit să vă spun și unde sunt, pentru că nu îmi place să atrag atenția. Am venit în vacanță să stau nemachiată, să mă simt bine și să am un pic de intimitate. Dacă mă vedeți pe plajă să știți că sunt un om absolut normal!”, a spus ea în același videoclip.

Postarea Mirelei Vaida a stârnit o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali.