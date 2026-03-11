Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online

Naba Salem, fosta concurentă de la Survivor România 2026, le-a atras recent atenția urmăritorilor săi pe rețelele de socializare cu un video în ipostaze sexy.

Fosta concurentă din tribul Faimoșilor de la Survivor România 2026 a ajuns în siguranță acasă după aventura ei inedită în Republica Dominicană.

Fosta concurentă din tribul Faimoșilor de la Survivor România 2026 a ajuns în siguranță acasă după aventura ei inedită în Republica Dominicană.

Acum că se simte mai bine și și-a recăpătat forțele după întoarcerea în țară, Naba Salem a dansat pe Insta Story pentru admiratorii ei din mediul online. Vedeta s-a unduit senzual pe ritmuri arăbești și și-a etalat formele într-o rochie mulată, punând pe jar imaginația suflării masculine.

Naba Salem, video-ul în ipostaze sexy pe Instagram

După mai multe săptămâni în care Naba Salem a luptat pentru echipa ei în Republica Dominicană și a suferit mai multe accidentări, concurenta a plecat acasă din cauza problemelor de sănătate cu care a ajuns să se confrunte.

În prezent, bruneta focoasă s-a întors la stilul ei de viață, cu machiaje și ținute sexy care îi pun în valoare silueta. Fosta ispită de la Insula Iubirii este conștientă de atuurile ei fizice și nu ezită să își pună în valoare bustul amplu și posteriorul atunci când își dă frâu liber și dansează dezinvoltă.

Naba Salem a revenit la postările ei regulate pe Instagram acolo unde are mulți urmăritori și o comunitate care o adoră pentru felul ei sincer de a fi și carisma ei. În noul video de la Insta Story, Naba poartă o rochie mulată, cu imprimeu de leopard, care îi pune în valoare posteriorul și bustul.

Ea se unduiește pe ritmuri arăbești, fiind lipsită de inhibiții. Fanii show-ului Survivor au apreciat imaginile incendiare cu fosta concurentă care a atras imediat privirile bărbaților.

Naba Salem a plecat din competiția Survivor România 2026 în urmă cu două săptămâni și a transmis atunci un mesaj emoționant.

„@survivorromania.oficial nu a fost doar despre probe, strategie și supraviețuire. Pentru mine a fost despre limite depășite, despre căderi și ridicări, despre durere și ambiție. Am intrat în competiție cu foc în suflet și am plecat cu o lecție care mă va urma toată viața: puterea nu înseamnă doar să câștigi, ci să lupți până la capăt, chiar și când corpul cedează”, a scris Naba în mediul online.

Acum Naba Salem se bucură că s-a reîntors la viața ei din România și a revenit la colaborările pe care le are cu câteva branduri în calitate de influencer.

