Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…"

Asia Express e în plină desfășurare, iar concurenții înaintează pe Drumul Eroilor, unde probele devin tot mai dificile.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 07:45 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:18
Cântărețul a încercat chiar să o convingă pe Karmen să renunțe la aventura Asia Express | Getty Images

Printre echipele care se descurcă surprinzător de bine se numără Karmen și Olga Barcari. Iată cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face fiica lui în competiție.

Celebrul cântăreț de manele nu a fost de acord ca fiica lui să participe la Asia Express

Fiica lui Adi Minune se numără printre curajoșii care au acceptat provocarea Asia Express în acest sezon. Ea face echipă cu Olga Barcari, iar cele două se descurcă neașteptat de bine pe Drumul Eroilor. Deși la început artistul nu a fost de acord ca fiica lui să participe la emisiunea de la Antena 1, acum este extrem de mândru de ea.

Când a aflat că fiica lui vrea să participe la Asia Express, Adi Minune nu s-a arătat prea încântat de idee. El credea că o astfel de experiență nu i se potrivește și că nu are rost să treacă prin atâtea greutăți în competiție.

Mai mult, manelistul a încercat chiar să o convingă pe Karmen să renunțe la proiect, oferindu-i bani ca să rămână acasă.

„În luna ianuarie am avut turneu în America și vreau să spun că tata a fost într-o semi-depresie, pentru că am aterizat și am plecat în Asia Express. Era foarte supărat: «De ce te duci tu acolo să te chinui ca o nebună? Eu am văzut puțin din emisiune și tu nu ai ce să cauți».

Știa oarecum despre ce e vorba și mi-a zis: «Te duci două săptămâni și după te întorci acasă. Termină cu prostiile astea. Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?» I-am spus că nu e vorba despre bani, ci despre mine. Organizatorii Asia Express m-au contactat șapte ani la rând, încă de la prima ediție”, a povestit Karmen, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Citește și: Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”

Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express

Deși la început nu a fost de acord ca fiica lui să participe la Asia Express, Adi Minune este acum extrem de mândru de ea. Chiar dacă nu urmărește emisiunea, a văzut câteva secvențe cu Karmen și este convins că se descurcă excelent în competiție.

„Nu se uită, din păcate, pentru că are viața pe care o are – tumultoasă și la 51 de ani. Dar mai intră la mine pe Instagram și se uită la ce postez și la ce se postează pe contul oficial Asia Express. Mi-a zis... cum să spun pentru televizor... a zis: «Ești singurul bărbat mai bărbat ca mine de acolo».

E tare. Știi cum e… copiii tânjesc mereu după aprecierea părinților. Noi, copiii, vrem să ne vedem părinții mândri. Într-un final, vrem să ne spună: «Bravo, tată, sunt mândru de tine». Iar tata, în loc să zică asta, a spus: «Ești singurul bărbat mai bărbat ca mine de acolo». Ceea ce e foarte bine”, a mai spus Karmen, potrivit Cancan.ro.

Karmen și Olga au plecat pe Drumul Eroilor hotărâte să trăiască aventura din plin și să își depășească limitele. Fiica lui Adi Minune s-a pregătit temeinic pentru competiție și este decisă să ajungă cât mai departe pe traseu.

