Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Momentul în care un artist român cade de pe scenă în timpul concertului de Revelion. Cineva din public a filmat totul

Momentul în care un artist român cade de pe scenă în timpul concertului de Revelion. Cineva din public a filmat totul

Mario Fresh și-a petrect noaptea dintre ani pe scenă, însă a fost și protagonistul unui moment amuzant. Artistul a căzut în timpul concertului, iar imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 16:33 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 16:54
Galerie
Mario Fresh a căzut de pe scenă în timpul concertului | Capturi TikTok / @mariofresh

Mario Fresh a făcut un adevărat show la Revelionul cel mai neBun de la Antena, însă în noaptea dintre ani a avut parte și de un incident neașteptat pe scenă. În timpul unui concert susținut la munte, acesta a fost protagonistul unui moment care a stârnt râsetele celor prezenți în sală. Aritstul a căzut de pe scenă, dar a trat totul cu umor și chiar el a fost cel care a postat imaginile ulterior pe rețelele sociale.

Mario Fresh a căzut de pe scenă în timpul concertului. Imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale

Pentru artiști noaptea de Revelion este despre muncă. Aceștia urcă pe scenă și îi bucură pe oameni pentru a trece în Noul An cu veselie și bună dispoziție. Dar indiferent câtă experiență au pe scenă, accidente i se pot întâmpla oricui.

Astfel, Mario Fresh a fost protagonistul unui moment amzuant chiar în timpul concertului. Totul mergea bine până când, la un moment dat, aceasta s-a împiedicat și a căzut de pe scenă. Situația a fost surprinsă de cineva din public iar imaginile au devenit virale.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mario Fresh, apariție incendiară alături de o tânără misterioasă. Cum s-au filmat cei doi: „Viața merge înainte, baftă!”

Ulterior, însuși artistul a publicat videoclipul caraghios pe rețelele sociale cu descrierea: „Hai că am intrat bine și în 2026”. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară și mulți i-au amintit de supersițiile din jurul căzăturii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit credinței populare, dacă te împiedici înseamnă că vor apărea schimbări majore în viața ta. Fie că este vorba despre noroc, bani sau diverse oportunități astfel de evenimente sunt văzute ca un semn că ar urma ceva diferit. Mai mul decât atât, dacă te împiedici se mai spune că te căsătorești.

Rămâne, însă, de văzut ce îi rezervă anul 2026 artisutului român. Mario Fresh iubiește din nou după despărțirea durerorasă de Alexia Eram.

Mario Fresh a vorbit despre suferința provocată de despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram, fosta concurentă de la Asia Express, și-au anunțat despărțirea în octombrie 2024. Cu toate acestea, artistul nu a dat-o ușor uitării pe fosta iubită și după o perioadă lungă de tăcere a vorbit despre suferința provocată de despărțire.

Cei doi tineri au avut o relație de 8 ani, relație care început din adolescență. Pentru Mario, Alexia i-a fost și muză, și prietenă, și iubită, iar de aceea artistul a trecut mai greu peste despărțirea lor.

Ei au crescut și s-au maturizat împreună, având o relația la care mulți doar visau. De asemenea, mulți apropiați de-ai lor au crezut că cei doi se vor căsători în curând, dar se pare că ei au decis să o ia pe drumuri diferite.

Citește și: Reacția lui Mario Fresh după ce au apărut speculații potrivit cărorara el i-ar fi făcut avansuri Erikăi Isac în trecut

După ce au pus punct relației lor, amândoi s-au focusat mai mult pe carierele lor. Alexia și-a lansat propriul brand de haine numit Margot People, iar Mario a plecat în vacanțe și s-a focusat pe muzica lui, ajungând să scrie mai multe piese pentru a se vindeca.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în timpul unei concert.

Atunci când s-au despărțit, cei doi au anunțat că decizia a fost luată de comun acord și că doresc să pastreze discreția în ceea ce privește motivele separării.

colaj foto mario fresh cade de pe scena

”Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment”, a declarat Mario Fresh la acel moment.

Imagini adorabile cu Ștefan Bănică și Alexandru, fiul cel mic, pe derdeluș. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: „Tati, hai c...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Antena 3 Detalii spectaculoase ale operațiunii capturării lui Maduro. Președintele Venezuelei și soția sa, scoși din dormitor de soldații SUA Detalii spectaculoase ale operațiunii capturării lui Maduro. Președintele Venezuelei și soția sa, scoși din dormitor de soldații SUA
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o...
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x