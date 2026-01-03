Momentul în care un artist român cade de pe scenă în timpul concertului de Revelion. Cineva din public a filmat totul

Mario Fresh și-a petrect noaptea dintre ani pe scenă, însă a fost și protagonistul unui moment amuzant. Artistul a căzut în timpul concertului, iar imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale.

Mario Fresh a făcut un adevărat show la Revelionul cel mai neBun de la Antena, însă în noaptea dintre ani a avut parte și de un incident neașteptat pe scenă. În timpul unui concert susținut la munte, acesta a fost protagonistul unui moment care a stârnt râsetele celor prezenți în sală. Aritstul a căzut de pe scenă, dar a trat totul cu umor și chiar el a fost cel care a postat imaginile ulterior pe rețelele sociale.

Mario Fresh a căzut de pe scenă în timpul concertului. Imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale

Pentru artiști noaptea de Revelion este despre muncă. Aceștia urcă pe scenă și îi bucură pe oameni pentru a trece în Noul An cu veselie și bună dispoziție. Dar indiferent câtă experiență au pe scenă, accidente i se pot întâmpla oricui.

Astfel, Mario Fresh a fost protagonistul unui moment amzuant chiar în timpul concertului. Totul mergea bine până când, la un moment dat, aceasta s-a împiedicat și a căzut de pe scenă. Situația a fost surprinsă de cineva din public iar imaginile au devenit virale.

Ulterior, însuși artistul a publicat videoclipul caraghios pe rețelele sociale cu descrierea: „Hai că am intrat bine și în 2026”. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară și mulți i-au amintit de supersițiile din jurul căzăturii.

Potrivit credinței populare, dacă te împiedici înseamnă că vor apărea schimbări majore în viața ta. Fie că este vorba despre noroc, bani sau diverse oportunități astfel de evenimente sunt văzute ca un semn că ar urma ceva diferit. Mai mul decât atât, dacă te împiedici se mai spune că te căsătorești.

Rămâne, însă, de văzut ce îi rezervă anul 2026 artisutului român. Mario Fresh iubiește din nou după despărțirea durerorasă de Alexia Eram.

Mario Fresh a vorbit despre suferința provocată de despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram, fosta concurentă de la Asia Express, și-au anunțat despărțirea în octombrie 2024. Cu toate acestea, artistul nu a dat-o ușor uitării pe fosta iubită și după o perioadă lungă de tăcere a vorbit despre suferința provocată de despărțire.

Cei doi tineri au avut o relație de 8 ani, relație care început din adolescență. Pentru Mario, Alexia i-a fost și muză, și prietenă, și iubită, iar de aceea artistul a trecut mai greu peste despărțirea lor.

Ei au crescut și s-au maturizat împreună, având o relația la care mulți doar visau. De asemenea, mulți apropiați de-ai lor au crezut că cei doi se vor căsători în curând, dar se pare că ei au decis să o ia pe drumuri diferite.

După ce au pus punct relației lor, amândoi s-au focusat mai mult pe carierele lor. Alexia și-a lansat propriul brand de haine numit Margot People, iar Mario a plecat în vacanțe și s-a focusat pe muzica lui, ajungând să scrie mai multe piese pentru a se vindeca.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în timpul unei concert.

Atunci când s-au despărțit, cei doi au anunțat că decizia a fost luată de comun acord și că doresc să pastreze discreția în ceea ce privește motivele separării.

”Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment”, a declarat Mario Fresh la acel moment.