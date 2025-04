Mario Fresh, apariție incendiară alături de o tânără misterioasă. Cum s-au filmat cei doi: „Viața merge înainte, baftă!”

Mario Fresh a publicat în mediul online un videoclip alături de o tânără misterioasă, la aproximativ șase luni de la despărțirea de Alexia Eram. Cei doi tineri s-au lăsat filmați în ipostaze tandre.

Mario Fresh și-ar fi găsit fericirea în brațele altei domnișoare după despărțirea de Alexia Eram. Artistul s-a lăsat filmat în ipostaze tandre alături de o tânără misterioasă, iar apoi a publicat videoclipul pe contul oficial de TikTok.

Tânărul nu a oferit prea multe detalii despre cea alături de care s-a filmat, însă există o mulțime de speculații cu privire la aceasta. Fanii spun că noua iubită a cântărețului ar fi Anastasiia Mishchenko sau Miruna Gavrilă.

Citește și: Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece o vacanță de vis în resortul din Bali ales de Mario Fresh. Nu mulți își permit

Filmulețul artistului a generat mai bine de 18 mii de like-uri, dar și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Mai mult, internauții n-au ezitat să o aducă în discuție prin comentarii pe fosta iubită a acestuia, Alexia Eram.

Articolul continuă după reclamă

În ce ipostaze tandre s-a lăsat filmat Mario Fresh alături de o tânără misterioasă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mario Fresh este destul de discret când vine vorba despre viața amoroasă. De curând, artistul nu a mai ținut cont de nimic și a publicat o serie de imagini incendiare ce au stârnit curiozitatea fanilor.

Artistul a fost surprins în timp ce se îmbrățișa cu o tânără misterioasă, în bucătărie. Din videoclip se înțelege că acesta i-ar fi furat și un sărut fetei. Filmulețul a devenit rapid celebru pe rețelele sociale, unde a stârnit multe mesaje controversate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mario Fresh a avut grijă să țină ascuns chipul celei cu care s-a filmat în ipostaze tandre. Așadar, zvonurile legate de o posibilă iubită a cântărețului nu au întârziat să apară. Fanii au spus că tânăra ar fi Anastasiia Mishchenko, Miruna Gavrilă sau chiar Mara Ognean.

Aceste speculații au ieșit la iveală în urma aparițiilor neașteptate pe care le-a avut artistul alături de aceste tinere.

„Deci nu-i Alexia?”, „Sincer, te inspira mai frumos Alexia, dar viața merge înainte, baftă!”, „Pansamentul”, „Nu cred! Urât ce văd!” sau „În mod normal ar trebui să vă bucurați pentru el”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Alexia Eram, escapadă romantică alături de noul iubit. Unde și-au petrecut prima vacanță împreună

Videoclipul pe care Miruna Gavrilă l-a publicat pe contul de TikTok a confirmat bănuielile fanilor. Aceasta a publicat un material din bucătăria în care s-a filmat și Mario Fresh alături de tânăra misterioasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Este cumva aceeași bucătărie ca cea din Tiktok-ul lui Mario?”, a întrebat cineva.

Mai mult, Mario Fresh a comentat la postarea tinerei: „N-ajunge o noapte...”.

În urmă cu puțin timp, artistul dădea de înțeles că nu se află într-o relație.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic”, a spus Mario Fresh în cadrul unui podcast, potrivit unica.ro.