Intervenția medicală de care a avut nevoie Monica Anghel. Care e motivul pentru care a fost internată în spital

Recent Monica Anghel a postat pe rețelele de socializare o imagine de pe patul de spital care i-a îngrijorat pe fanii ei.

Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:36 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 13:39
Artista se simte acum mult mai bine și e în perioada de recuperare. | Instagram

Monica Anghel, celebra artistă în vârstă de 54 ani, a fost recent internată în spital după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Cântăreața părea palidă și slăbită, dar a zâmbit la cameră pentru poză.

Cu ce probleme medicale s-a confruntat Monica Anghel

Starea ei de sănătate s-a îmbunătățit, acum se simte mult mai bine și a decis să le comunice urmăritorilor ei cu ce probleme de sănătate s-a confruntat. De asemenea, Monica Anghel le-a transmis tuturor susținătorilor ei un mesaj emoționat în care le-a mulțumit pentru toate mesajele și cuvintele frumoase pe care i le-au transmis în perioada în care se afla internată în spital.

Ea a fost internată în spital pe 30 octombrie, dar nu a spus la cel moment nici care era motivul internării și nici pentru ce perioadă a avut nevoie de ajutorul medicilor. Recent, artista a dezvăluit totul, postând o imagine din fața spitalului, după ce s-a externat.

„Multumesc din suflet pentru gandurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, ma înclin! Astazi m-am externat după cea de-a doua operație pe coloană. Ce a fost si cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a scris Monica Anghel la descrierea imaginii.

Artista s-a operat la coloană pentru a doua oară și este acum extrem de fericită că totul a decurs bine, a fost pe mâini bune și acum urmează perioada de recuperare.

Cu o stare de sănătate vizibil mai bună, zâmbitoare și în proces de recuperare, Monica Anghel a arătat la cameră să se simte bine și e pregătită să meargă acasă. Postarea ei a atras rapid atenția urmăritorilor ei și mulți i-au transmis mesaje de încurajare și urări de sănătate în secțiunea de comentarii.

Cântăreața le-a mulțumit și medicilor care au îngrijit-o și a declarat că specialiștii care s-au ocupat de cazul ei vor face curând dezvăluiri publice despre operație și starea ei de sănătate actuală.

În anul 2017, Monica Anghel a făcut prima ei operație la coloană, când a avut nevoie de intervenția medicilor din cauza diagnosticului de hernie de disc.

Din cauza problemelor la coloana, Monica Anghel a povestit că a șchiopătat o bună perioadă de timp tocmai pentru că își dorea să evite să ajungă la operație. Se pare, însă, că problema ei de sănătate s-a agravat și a avut totuși nevoie intervenția medicilor.

La acea vremea, vedeta spunea că operația a fost una grea tocmai pentru că a amânat-o atât de mult timp și s-a agravat. De aceea și recuperarea ei după intervenția din 2017 a fost una mai lentă, dar acum pare că s-a pus pe picioare mult mai rapid și e încrezătoare că tot procesul va decurge bine.

