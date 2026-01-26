Antena Căutare
Monica Anghel, imaginea în ipostaze tandre alături de soțul ei. Cum s-a afișat cei doi pe rețelele de socializare

Monica Anghel și Marian Caraivan sunt căsătoriți de 15 ani și se iubesc și acum ca în prima zi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 08:00
Frumoasa artistă trăiește o poveste de dragoste minunată alături de soțul ei, Marian Caraivan. | Instagram & Antena 1

Monica Anghel este una dintre cele mai talentate artiste din Generația de Aur, cu o voce incredibilă, care a ajutat-o să-și construiască o carieră de succes.

Monica Anghel și soțul ei, imaginea rară în ipostaze tandre

Cu milioane de fani atât în țară, cât și peste hotare, Monica Anghel a reușit să se remarce de-a lungul anilor datorită pieselor ei sensibile, romantice, care au transmis mesaje puternice fanilor ei. Melodiile ei sunt fredonate și astăzi și nu a încetat să lanseze piese noi, cântând în concerte și la spectacole și piesele care au consacrat-o.

Cu o carieră strălucită, care i-a adus nu doar aprecierea fanilor, dar și zeci de premii și recunoaștere națională, artista s-a remarcat datorită timbrului ei vocal unic.

Astăzi ea continuă să își încânte fanii cu aparițiile ei și spectacolele memorabile, reușind să le aducă românilor un crâmpei de romantism și sensibilitate în timpul concertelor ei.

Romantismul ei se reflectă adesea și în postările ei de pe rețelele de socializare. Recent, artista a postat o imagine de-a dreptul superbă alături de soțul ei, demonstrând iubirea sinceră care îi leagă și astăzi, după mulți ani petrecuți împreună.

Monica Anghel și Marian Caraivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt căsătoriți de mai bine de 15 ani. Artista și-a dorit mereu să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor și a fost mereu discretă în ceea ce privești relația cu soțul ei, dar iată că acum a simțit să îi facă o declarație de dragoste publică, pentru a-și arăta iubirea și recunoștința pentru relația lor minunată.

El i-a oferit tot timpul tot sprijinul său pe parcursul carierei sale, iar Monica a avut mereu încredere în ea și a prins curaj datorită iubirii și susținerii soțului ei.

„Buna dimineata. Aici suntem noi doi, eu si soțul meu. Nu ne spunem in fiecare minut cat de mult ne iubim dar stim ca ne putem baza unul pe celalalt in orice moment al vieții, oricât de greu este acel moment. Cred ca asta înseamnă dragoste, respect, iubire, pretuire. Multumesc iubitul meu soț. Ești minunat . ❤️ Și da, TE IUBESC”, a fost mesajul romantic al Monicăi Anghel pentru soțul ei.

În secțiunea de comentarii, fanii cântăreței au felicitat-o pentru faptul că păstrează romantismul în relația ei și că are curajul să se afișeze cu soțul ei fix așa cum simt ei, arătându-și sentimentele sincere chiar și pe rețelele de socializare.

„Dragilor ,sunteți minunați!”, „Minunat!”, „ce frumos”, „sunteți minunați dna Monica”, „Foarte frumoși”, „Înseamnă iubire matură, sprijin,respect și prezenta, sunteți foarte frumoși”, „Sunteți o familie de nota zece felicitări și o floare în semn de respect” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor Monicăi la postarea ei romantică de pe Instagram.

Monica Anghel și Marian Caraivan formează o familie frumoasă alături de fiul lor, Aviv.

